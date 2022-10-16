十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗買賣 近三周最多 期待施政報告措施提振經濟

利嘉閣地產表示，綜合分行網絡數據，在過去的周六及周日(10月15日至16日)十大指標屋苑累計錄得9宗二手成交個案，較上周末的6宗，按周增加3宗或50%，為近三周以來最多。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場期待即將出台的《施政報告》，會有措施提振經濟以至幫助樓市置業政策，加上內地二十大會議正舉行，市場關注會否有放寬防疫及優化通關條件政策，帶動本港二手市場氣氛向好，不過由於普遍買賣雙方暫時仍以觀望為主，周末十大指標屋苑二手交投量續處於單位數字，未有明顯動力突破。

他指，市場普遍憧憬減辣，關注《施政報告》會否提及專才在港置業放寬印花稅，一旦能夠落實可成為入市的良好機會，另預期若下周施政報告有對樓市幫助的利好措施出台，料屆時二手屋苑成交量可望出現較大幅度反彈。

九龍區表現佳 新都城錄 3 宗成交

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區表現最佳，本周末暫錄得4宗成交；新界區緊隨其後錄得3宗成交，而港島區則只有2宗買賣。若以屋苑劃分，新都城連錄3宗買賣，其次太古城錄得2宗，而麗港城、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗成交；至於康怡花園、杏花邨、黃埔花園及美孚新邨四個屋苑則暫未錄得交投。