十大屋苑｜利嘉閣：復活節錄11宗買賣 二手市況再陷拉鋸局面

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤大搶市場焦點，業主眼見市況於撤辣後大有改善，叫價取態轉趨強硬，二手交投開始轉慢；再加上大批市民趁復活節長假離港外遊，買賣雙方暫停交鋒，窒礙了十大屋苑交投步伐。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(3月30至31日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上周末(3月23至24日)的13宗減少54%；至於四天復活節假期(3月29日至4月1日)則合共錄得11宗成交。

廖偉強指出，積壓多時的購買力在樓市撤辣後得以全面釋放，市面上低水盤源陸續被消耗，二手業主心態轉雄，反價及封盤情況屢見不鮮，二手屋苑市況再度陷入拉鋸局面，相信短期內買家仍會集中於新盤市場中尋寶。