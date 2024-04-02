十大屋苑｜利嘉閣：復活節錄11宗買賣 二手市況再陷拉鋸局面

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手新盤大搶市場焦點，業主眼見市況於撤辣後大有改善，叫價取態轉趨強硬，二手交投開始轉慢；再加上大批市民趁復活節長假離港外遊，買賣雙方暫停交鋒，窒礙了十大屋苑交投步伐。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(3月30至31日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上周末(3月23至24日)的13宗減少54%；至於四天復活節假期(3月29日至4月1日)則合共錄得11宗成交。
廖偉強指出，積壓多時的購買力在樓市撤辣後得以全面釋放，市面上低水盤源陸續被消耗，二手業主心態轉雄，反價及封盤情況屢見不鮮，二手屋苑市況再度陷入拉鋸局面，相信短期內買家仍會集中於新盤市場中尋寶。
九龍區交投最旺
在過去四天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區交投最旺，共錄得5宗買賣，而港島及新界區均各錄得3宗成交。若以屋苑劃分，康怡花園及美孚新邨表現最好，上述屋苑均錄得3宗成交；緊隨其後的嘉湖山莊錄2宗成交；麗港城、新都城及映灣園均各錄1宗買賣；至於太古城、杏花邨、黃埔花園及沙田第一城則齊齊「交白卷」，於復活節長假期間暫未有錄得交投個案。
康怡花園中層戶售1138萬元
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，復活節周末康怡花園共錄得3宗成交，當中包括M座中層10室，上述單位實用面積約835方呎，於復活節期間以1,138萬元沽出，呎價約13,629元。
美孚新邨長假期錄3宗成交
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨於復活節四天長假期共錄得3宗成交，其中包括3期百老匯街54號中層A室，實用面積約1,337方呎，以1,520萬元易手，呎價約11,369元。
映灣園中高層戶呎售10364元
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達說，在剛過去的四天復活節長假期中，映灣園錄得1宗二手買賣個案，單位為7座中高層D室，實用面積約634方呎，以655萬元易主，呎價約10,331元。