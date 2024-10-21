十大屋苑｜利嘉閣：施政報告效應帶動 周末交投大飆75% 新界區表現標青

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，《施政報告》推出若干針對樓市政策，如優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，以及所有住宅物業，不論物業價值及是否自用，按揭成數上限統一調整至七成，加上發展商積極推售新盤，均有助刺激整體物業銷情。另邊廂，近日股市反覆好轉，亦令市場對二手銷情看法更為正面，從而帶動十大屋苑周六日成交量上升。 綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(19至20日)十大指標屋苑錄約14宗二手成交，重回雙位數，更較對上個周六日(12至13日)的8宗，按周增加6宗或75%。

廖偉強指出，後市方面，隨着減息周期開展的效應，加上政府的利好措施帶動，整體經濟逐漸好轉，相信將會出現漸進性復甦。他預期，第四季二手市場交投會增加，樓價亦會緩慢上升約3%。 在過去兩天的十大指標屋苑中，有7個屋苑錄得成交；若按地區劃分，新界區表現最好，共錄約10宗買賣；而港島及九龍區則各錄2宗。若以屋苑劃分，嘉湖山莊錄得約5宗成交稱冠，沙田第一城錄約3宗排第二，映灣園錄約2宗排第三，而太古城、康怡花園、麗港城及新都城各錄1宗買賣「打和」。

新都城低層戶售 531 萬 利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，受到一手銷情帶動，區內氣氛明顯好轉，睇樓量上升，若業主有議價空間，交投步伐加快。以新都城為例，在周六日錄得1宗成交，為2期7座低層A室，實用面積約441方呎，以531萬元售出，呎價約12,041元。本月新都城暫錄15宗買賣，平均呎價約12,911元。 沙田第一城周六日錄 3 宗買賣 利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城於剛過去的周六日共錄約3宗買賣，包括20座中層H室，實用面積約327方呎，成交價419萬元，呎價約12,813元；而34座高層A室，實用面積約707方呎，以768萬元沽出，呎價約10,862。另外43座低層D室，實用面積約304方呎，以375萬元易手，呎價約12,336元。

康怡花園高層戶 688 萬沽 利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，康怡花園在周六日錄得1宗成交，為C座高層10室，實用面積約505方呎，成交價688萬元，呎價約13,624元。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)