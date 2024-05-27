十大屋苑｜利嘉閣：連續9個周末處單位數水平 二手無力招架仍捱打

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，早前新盤消化了不少置業客源，而在市場暫欠更多明顯利好因素之下，買家表現審慎，交投有所轉慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(25至26日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上一個周六日(18至19日)的7宗，按周微跌1宗或14%，連續9周處於單位數的水平窄幅徘徊。

廖偉強指出，目前市場暫時見不到有明顯的利好因素可以延續樓市旺勢，而減息機率時高時低，本港年內實際減息機會可能不高，意味高息日子仍要維持一段時間，加上整體經濟氣氛未完全恢復，準買家入市意欲顯得較薄弱。此外，發展商的新盤持續減價，亦多少窒礙市場信心，令二手市場價量方面同見受壓。廖偉強相信，要待有實際減息時間表及新盤庫存進一步減少後，二手才有較大上升動力。