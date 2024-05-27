十大屋苑｜利嘉閣：連續9個周末處單位數水平 二手無力招架仍捱打

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，早前新盤消化了不少置業客源，而在市場暫欠更多明顯利好因素之下，買家表現審慎，交投有所轉慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(25至26日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上一個周六日(18至19日)的7宗，按周微跌1宗或14%，連續9周處於單位數的水平窄幅徘徊。
廖偉強指出，目前市場暫時見不到有明顯的利好因素可以延續樓市旺勢，而減息機率時高時低，本港年內實際減息機會可能不高，意味高息日子仍要維持一段時間，加上整體經濟氣氛未完全恢復，準買家入市意欲顯得較薄弱。此外，發展商的新盤持續減價，亦多少窒礙市場信心，令二手市場價量方面同見受壓。廖偉強相信，要待有實際減息時間表及新盤庫存進一步減少後，二手才有較大上升動力。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，半數屋苑未有錄得成交。若按地區劃分，以九龍區交投表現較佳，共錄3宗買賣，與上周持平，當中黃埔花園、麗港城及美孚新邨均各錄1宗成交；港島區方面，只有龍頭屋苑太古城錄的1宗交投；至於新界區，嘉湖山莊錄得2宗買賣，而沙田第一城及映灣園則未聞成交。
太古城華山閣低層戶880萬沽
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去的周末兩天太古城錄得1宗成交，單位為華山閣低層F室，實用面積約685方呎，以880萬元售出，呎價約12,847元。太古城本月迄今暫錄約17宗成交，近期業主減價盤不多，而買家則等執平貨，故整體成交較淡靜。
麗港城中高層戶585萬易手
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人說，剛過去周末兩天該行促成麗港城1宗成交，單位為38座中高層G室，實用面積約517方呎，以585萬元易手，呎價約11,315元。萬達人續說，目前屋苑貨源有限，因此入市進度亦轉慢，導致交投相應轉靜。
新都城周末兩天「食白果」
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮指出，過去的周末兩日新都城暫未有錄得成交，目前市場缺乏筍盤出現，雖然少部分業主開始願意擴大議價空間，惟買家觀望息口去向，亦不太急於入市；本月迄今新都城暫錄8宗成交，呎價約13,857元。