十大屋苑｜利嘉閤：本周末9宗成交 連續7周單位數 買家觀望港息去向

利嘉閣地產公布，綜合分行網絡數據，在過去的周末日(7月23至24日)十大指標屋苑累錄9宗二手成交個案，雖較上周末(7月16至17日)的8宗，按周增加1宗或13%，但仍連續七個星期錄得單位數字成交。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本港每日新增新冠肺炎確診宗數有向上之勢，影響部分二手屋苑睇樓活動，加上新盤市場熱鬧，吸走市場一定購買力，導致二手市場表現相對受壓。不過，他認為，下周美國議息結果出爐，或有助加快確立港息走向，相信有部分買家借機出手接貨，而若本港疫情未有再急攀升，亦有利二手市況反彈。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區交投最多，錄得4宗成交，按周持平，而新界區錄得3宗成交，按周同樣無升跌；而港島區買賣則按周增加1宗，錄得2宗成交。若以屋苑劃分，太古城、美孚新邨及沙田第一城同樣錄得2宗買賣；麗港城、新都城及嘉湖山莊各自有1宗成交；而康怡花園、杏花邨、黃埔花園及映灣園，共4個屋苑均未錄得交投。

太古城高層戶 990 萬售出

利嘉閣地產高級經理黃凱達指，太古城於剛過去的周末錄得2宗成交，其中一宗為金山閣高層E室，實用面積約593方呎，以約990萬元易手，呎價約16,695元。

美孚新邨周末錄 2 宗成交

利嘉閣地產高級聯席市務董事郭永峰稱，今個周末美孚新邨錄得2宗買賣，其中包括2期百老匯街35號中低層B室，實用面積約446方呎，以約629萬元沽出，呎價約14,103元。

沙田第一城低層戶 699 萬易主

利嘉閣地產高級區域董事黃萬盛說，沙田第一城於剛過去的周末錄得2宗成交，單位為11座低層D室，實用面積約504方呎，以約699萬元沽出，呎價約13,869元。另外，7座低層C室，實用面積約484方呎，以約613萬元易主，呎價約12,665元。