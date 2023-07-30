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2023-07-30 20:42:08

十大屋苑｜加息後首周末 中原僅錄2宗成交 8個屋苑「食白果」

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十大屋苑｜加息後首周末 中原僅錄2宗成交 8個屋苑「食白果」

十大屋苑｜加息後首周末 中原僅錄2宗成交 8個屋苑「食白果」

美國上周四(26)宣布加息，而部分香港銀行亦跟隨上調最優惠利率(P)，周末兩日(2930)十大屋苑交投幾近冰封。據中原地產統計，周末兩日錄得2宗成交，為自今年5月初以來、近3個月新低；亦較上周末的7宗，急降71.4%，交投持續於低位徘徊，已連續13個周末錄得單位數成交；只有荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城錄得買賣，餘下8個屋苑均錄零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家對後市多抱觀望態度，加上發展商積極推售新盤，部分更減價搶客，導致二手市場進一步受壓。

十大屋苑｜加息後首周末 中原僅錄2宗成交 8個屋苑「食白果」

本周末只有荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城錄得買賣，餘下8個屋苑均錄零成交。

美孚新邨三房880萬獲用家承接

中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞稱，美孚新邨周末錄得1宗成交，美孚新邨四期百老匯街107號極高層C室，實用面積約850方呎，三房間隔，享高層園景。放盤時叫價1,050萬元，因單位屬遺產物業，加上買家需自行裝修，遂願意配合降價，最新以880萬元獲區內用家承接，呎價約10,353元。據了解，業主已移民至國外，並於3月中旬委託中原獨家代理2伙物業，上述單位早於19782月以24.5萬元購入，持貨45年，單位於期內升值855.5萬元或約35倍。美孚新邨本月迄今暫錄15宗成交，平均實用呎價約11,046元。

新都城三房套減價78萬易手

中原地產高級分區營業董事柯勇指，新都城周末錄得1宗成交，單位為新都城23座中層E室，實用面積約538方呎，採三房一套間隔。原開價830萬元，議價後減78萬元或約9.4%，至752萬元成交，呎價約13,978元。據悉，原業主於1999年以295萬元買入單位，是次轉手帳面賺457萬元，單位於期內升值約1.5倍。

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