十大屋苑｜去年2275宗買賣創3年新高 九成呎價報升 中原：2026年交投料升溫

去年本港樓市在多重利好因素推動下，終於成功走出調整期，逐漸見復甦勢頭。據中原地產統計，十大屋苑去年12月錄得188宗成交，按月下滑9.2%。不過全年計算，十大屋苑共錄得2,275宗成交，按年增長6.2%，創下3年新高，可見二手樓市明顯回暖。至於反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.56點，全年累升4.3%，顯示樓價已觸底回升，呈價量齊升格局。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，12月節日氣氛濃厚，長假期影響睇樓活動，屬樓市傳統淡季。踏入2026年，低息環境持續，料買家入市意欲有增無減，二手交投會逐步升溫。
黃埔花園交投多40% 太古城跌幅最大
總結去年十大屋苑表現，成交量錄得「七升三跌」，當中升幅最大為黃埔花園，全年錄得301宗成交，較2024年的214宗，增加87宗或約40.7%。康怡花園緊隨其後，全年錄得135宗，較2024年的104宗，多31宗或約29.8%。第三為映灣園，全年錄得158宗買賣，較2024年的138宗，增加20宗或約14.5%。
至於3個交投回落屋苑分別為太古城、麗港城及嘉湖山莊，其中跌幅最大為太古城，全年錄得276宗，較2024年的307宗減少31宗或約10.1%。麗港城及嘉湖山莊全年分別錄得157宗及346宗，按年跌6%及2.3%。
呎價方面，則錄得「九升一跌」。當中升幅最大為美孚新邨，呎價由2024年的9,357元，上揚12%至10,477元。其次為新都城，呎價由2024年的13,306元，升9.1%至14,522元。第三為嘉湖山莊，呎價報8,569元，按年升6.6%。唯一報跌屋苑為黃埔花園，呎價報11,190元，較2024年的11,968元，跌6.5%。
太古城全年量跌價升
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城去年12月錄得20宗買賣，按月增加11.1%，平均實用呎價報14,912元。今年樓市全面回暖，下半年更重回低息環境，太古城業主持貨力較強，隨即收窄議價空間，買家需要時間適應，加上年尾多連假，令第四季交投放緩，屋苑全年累錄約276宗成交，按年減少約一成，但平均實用呎價則向升，呈量跌價升。
康怡花園去年呎價升逾6%
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑指，康怡花園去年12月錄18宗成交，較上月增1倍，創近5個月新高。綜觀全年，在各種利好消息支持下，買家入市意欲高漲，惟市場缺盤，令成交速度未見急升，康怡花園全年錄約135宗成交，按年增加29.8%。12月平均呎價約13,148元，亦較去年同期的12,377元上升6.2%，呈價量齊升局面。
黃埔花園去年成交創4年新高
中原地產黃埔區高級分區營業經理吳國豪稱，12月屬樓市傳統淡季，大部分業主及準買家均趁長假到外地旅遊，睇樓活動略為停頓，影響區內交投步伐亦明顯放慢。黃埔花園去年12月僅錄得17宗交投，按月大跌逾五成，平均實用呎價亦同步下滑至11,190元水平，按月跌幅逾15%。全年計，黃埔花園表現不俗，2025年錄得301宗成交，按年升逾四成，更創4年新高，平均實用呎價則錄6.5%跌幅，呈量升價跌局面。
美孚新邨2025年呎價升幅稱冠
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，美孚新邨2025年交投價量齊升，全年錄得317宗成交，按年微升1.9%；平均實用呎價最新報10,477元，按年反彈12%，成為樓價升幅最高的屋苑，增值能力極高。單計12月，美孚新邨本月最終僅錄28宗成交，按月跌24.3%。踏入2026年，低息環境持續，料買家會加快入市步伐，交投持續向好。
沙田第一城呎價升至1.3萬水平
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城去年12月錄24宗二手成交，較上月增加26.3%，屋苑全年錄272宗二手成交，較去年增加11%；屋苑實用呎價錄約13,301元，較去年同期升3.4%。總結今年價量齊升，展望明年，各種利好消息支持下，樓價升勢有機會更見明顯。
嘉湖山莊去年交投跌2%
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊去年12月錄23宗二手成交，較上月減少20.7%。全年累計錄約346宗，較去年輕微減少2.3%。屋苑實用平均呎價錄約8,569元，按年升約6.6%，優於大市，受惠政府放寬100元印花稅門檻，加上供平過租效應下，細價上車盤交投活躍，樓價升勢明顯。