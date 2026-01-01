十大屋苑｜去年2275宗買賣創3年新高 九成呎價報升 中原：2026年交投料升溫

去年本港樓市在多重利好因素推動下，終於成功走出調整期，逐漸見復甦勢頭。據中原地產統計，十大屋苑去年12月錄得188宗成交，按月下滑9.2%。不過全年計算，十大屋苑共錄得2,275宗成交，按年增長6.2%，創下3年新高，可見二手樓市明顯回暖。至於反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.56點，全年累升4.3%，顯示樓價已觸底回升，呈價量齊升格局。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，12月節日氣氛濃厚，長假期影響睇樓活動，屬樓市傳統淡季。踏入2026年，低息環境持續，料買家入市意欲有增無減，二手交投會逐步升溫。

黃埔花園交投多 40% 太古城跌幅最大

總結去年十大屋苑表現，成交量錄得「七升三跌」，當中升幅最大為黃埔花園，全年錄得301宗成交，較2024年的214宗，增加87宗或約40.7%。康怡花園緊隨其後，全年錄得135宗，較2024年的104宗，多31宗或約29.8%。第三為映灣園，全年錄得158宗買賣，較2024年的138宗，增加20宗或約14.5%。

至於3個交投回落屋苑分別為太古城、麗港城及嘉湖山莊，其中跌幅最大為太古城，全年錄得276宗，較2024年的307宗減少31宗或約10.1%。麗港城及嘉湖山莊全年分別錄得157宗及346宗，按年跌6%及2.3%。