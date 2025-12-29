十大屋苑｜周末交投倍升 利嘉閣：新盤市場欠焦點 購買力回流二手

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，雖然聖誕長假不少市民外遊，但受惠近期整體樓市氣氛向好，周末以至4日長假的二手交投表現不俗，反映市場入市動力仍足。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(12月27日至12月28日)十大指標屋苑錄13宗二手成交，較對上周末(12月20日至12月21日)的6宗大增近1.2倍，為時隔兩周後重返雙位數字水平，並創6周新高；至於四天聖誕節假期合共錄得24宗成交，去年聖誕並無連假，惟較2023年4天聖誕長假的15宗，多出9宗或60%。 廖偉強指出，發展商在聖誕節長假期間未見積極推出新盤，因此不少購買力回流二手市場尋寶，推動長假期間的周末二手交投表現重返雙位數，反映在減息及經濟表現向好下，準買家入市動力仍可維持。廖氏相信在假期節慶氣氛過後，加上有內地買家比例增加推動下，後市的交投量可以保持正增長。

在過去四天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島區交投最旺，錄得11宗買賣，而九龍及新界區則各錄8宗及5宗成交。若以屋苑劃分，太古城表現凌厲，勁錄7宗，康怡花園及黃埔花園同錄4宗，麗港城及沙田第一城也各錄3宗成交；緊隨其後為嘉湖山莊的2宗及美孚新邨的1宗；至於杏花邨、新都城及映灣園則齊齊「捧蛋」，於聖誕節長假期間暫未錄得成交。

太古城四天假期錄 7 宗成交

利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，太古城於剛過去的聖誕節長假錄得7宗成交，其中包括明宮閣一個中層G室，單位實用面積約582方呎，以920萬元轉手賣出，呎價約15,808元。

沙田第一城中層戶售 435 萬

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城在4日長假共錄得3宗成交，當中包括2座一個中層C室，實用面積327方呎，成交價435萬元；另外，32座一個極高層單位，實用面積327方呎，亦以421萬元易手，呎價約12,875元。