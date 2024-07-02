十大屋苑｜周末交投回升40% 利嘉閣：假期外遊氣氛濃 新盤續減價搶攻

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，七一回歸的三天長假期大量港人北上消費或外遊，假日氣氛濃厚，加上近日發展商積極減價推售新盤，部分新盤售價更是貼近，甚至低於二手屋苑成交價格，對二手市場構成明顯壓力。再者，伴隨息口維持高企，美國最快可能今年底才會有減息行動，令準買家對入市仍持較強的觀望態度，多項因素疊加影響下，導致十大屋苑交維持單位數字。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末兩日(6月29日至30日)十大指標屋苑累錄7宗二手成交，較上周末(6月22日至23日)的5宗按周升40%；而七一回歸三天假期(6月29日至7月1日)十大指標屋苑則合共錄得8宗買賣。廖偉強稱，預料短期內十大屋苑周末交投量仍會於單位數徘徊，要待外圍氣氛轉好，美國落實減息等利好因素出台後才能扭轉形勢。