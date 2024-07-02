十大屋苑｜周末交投回升40% 利嘉閣：假期外遊氣氛濃 新盤續減價搶攻

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，七一回歸的三天長假期大量港人北上消費或外遊，假日氣氛濃厚，加上近日發展商積極減價推售新盤，部分新盤售價更是貼近，甚至低於二手屋苑成交價格，對二手市場構成明顯壓力。再者，伴隨息口維持高企，美國最快可能今年底才會有減息行動，令準買家對入市仍持較強的觀望態度，多項因素疊加影響下，導致十大屋苑交維持單位數字。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末兩日(6月29日至30日)十大指標屋苑累錄7宗二手成交，較上周末(6月22日至23日)的5宗按周升40%；而七一回歸三天假期(6月29日至7月1日)十大指標屋苑則合共錄得8宗買賣。廖偉強稱，預料短期內十大屋苑周末交投量仍會於單位數徘徊，要待外圍氣氛轉好，美國落實減息等利好因素出台後才能扭轉形勢。
在過去三天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以港島區表現較好，共錄得４宗買賣；九龍區及新界區各錄得2宗成交。若以屋苑劃分，太古城以4宗買賣居首，而麗港城、新都城、嘉湖山莊及映灣園各得1宗成交；餘下的康怡花園、杏花邨、黃埔花園、美孚新邨及沙田第一城則未錄成交。
太古城中層戶1368萬沽
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑說，太古城在3天長假期共錄4宗成交，其中包括紫樺閣一個中層E室，實用面積約922方呎，以約1,368萬元轉手，呎價約14,837元；另東海閣極高層D室，實用面積約708方呎，以約1,140萬元沽出，呎價約16,102元。
麗港城低層戶715萬易手
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，麗港城於過去3天的長假期錄得1宗成交，單位為6座低層D室，實用面積約687方呎，成交價約715萬元，呎價約10,408元。
映灣園中層戶呎售9444元
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達表示，映灣園在過去3天的七一假期錄得1宗交易，單位為7座中層H室，實用面積約900方呎，成交價約850萬元，呎價約9,444元。