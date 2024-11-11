十大屋苑｜周末交投增33% 利嘉閣：今季整體成交難現爆升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受美國大選結果塵埃落定、聯儲局再度減息0.25厘、本港銀行亦相繼調低最優惠利率等利好消息影響，本港樓市氣氛向好，二手交投穩步上升，惟部分買家仍在等待樓市升溫，持觀望入市態度。減息後市場信心有所增加，有二手業主取態改變，叫價轉趨強硬，部分購買力流向一手市場。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(9至10日)十大指標屋苑錄約8宗二手成交，較對上個周六日(2至3日) 的6宗，按周增加約33%。廖偉強指出，現時一手及二手市場仍持拉鋸狀態，相信隨著美國減息勢頭持續，更多買家選擇入市，二手樓價將止跌回穩，甚至溫和上升，但受聖誕假期等因素影響，料第四季整體一、二手成交仍以平穩為主，不會出現爆發性增長。
在過去兩天的十大指標屋苑中，有六大屋苑錄得成交；若按地區劃分，表現最好為新界區，錄約4宗成交，九龍區及港島區各錄約2宗成交。若以屋苑劃分，沙田第一城及太古城各有約2宗成交，黃埔花園、美孚新邨、嘉湖山莊及映灣園分別各有1宗買賣。
沙田第一城高層戶443.8萬易手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，沙田第一城6期26座高層D室，實用面積約327方呎，成交價約443.8萬元，呎價約13,572元。
黃埔花園高層戶呎售近1.3萬
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶說，黃埔花園5期7座高層D室，實用面積約505方呎，以約655萬元易手，呎價約12,970元。
映灣園高層戶522萬售出
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達表示，映灣園1期1座高層C室，實用面積約520方呎，成交價約522萬元，呎價約10,038元。