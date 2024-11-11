十大屋苑｜周末交投增33% 利嘉閣：今季整體成交難現爆升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受美國大選結果塵埃落定、聯儲局再度減息0.25厘、本港銀行亦相繼調低最優惠利率等利好消息影響，本港樓市氣氛向好，二手交投穩步上升，惟部分買家仍在等待樓市升溫，持觀望入市態度。減息後市場信心有所增加，有二手業主取態改變，叫價轉趨強硬，部分購買力流向一手市場。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(9至10日)十大指標屋苑錄約8宗二手成交，較對上個周六日(2至3日) 的6宗，按周增加約33%。廖偉強指出，現時一手及二手市場仍持拉鋸狀態，相信隨著美國減息勢頭持續，更多買家選擇入市，二手樓價將止跌回穩，甚至溫和上升，但受聖誕假期等因素影響，料第四季整體一、二手成交仍以平穩為主，不會出現爆發性增長。