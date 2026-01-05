十大屋苑｜周末交投按周減31% 利嘉閣：新盤市場搶焦 二手業主惜售

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入2026年首個周六日，受到市民趁聖誕及新年長假外遊、各新盤部署陸續推售，以及二手業主睇好後市而惜售的多種因素影響下，令二手交投略為受壓。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月3日至4日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上周末(12月27日至28日)的13宗，按周減少約31%，重回高單位數字水平。
廖偉強指出，市場普遍預期美國聯儲局減息取態不變，都進一步利好本港整體物業市場，一手及二手交投同樣受惠，只是二手業主惜售手上單位，或因而拖慢交易速度。
港島區買賣最多
在過去2天假期的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島區錄得4宗買賣，表現最好，新界及九龍區各錄3宗及2宗成交。以屋苑劃分，太古城錄3宗交投稱冠，而康怡花園、麗港城、美孚新邨、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園均錄得1宗買賣；至於杏花邨、新都城及黃埔花園則暫未錄得成交。
太古城低層戶售1260萬
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去兩天太古城錄得約3宗成交，包括啟天閣低層H室，實用面積約759方呎，成交價約1,260萬元，呎價約16,601元；華山閣低層F室，實用面積約685方呎，以約930萬元售出，呎價約13,577元。
康怡花園中層戶792萬沽出
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園於周六日錄得1宗成交為R座中層13室，實用面積約616方呎，成交價792萬元，呎價約12,857元。
沙田第一城中層戶451萬易手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，沙田第一城在剛過去的周末錄1宗成交，為1座中層C室，實用面積約327方呎，以451萬元易手，實用面積呎價約13,792元。