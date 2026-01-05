十大屋苑｜周末交投按周減31% 利嘉閣：新盤市場搶焦 二手業主惜售

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入2026年首個周六日，受到市民趁聖誕及新年長假外遊、各新盤部署陸續推售，以及二手業主睇好後市而惜售的多種因素影響下，令二手交投略為受壓。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1月3日至4日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上周末(12月27日至28日)的13宗，按周減少約31%，重回高單位數字水平。

廖偉強指出，市場普遍預期美國聯儲局減息取態不變，都進一步利好本港整體物業市場，一手及二手交投同樣受惠，只是二手業主惜售手上單位，或因而拖慢交易速度。