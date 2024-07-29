十大屋苑｜周末交投縮至4宗 利嘉閣：等待議息結果兼逢暑假外遊旺季

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由於市場正等待最新的美國議息結果，二手屋苑的觀望氣氛濃厚，加上正值暑假的外遊旺季，更進一步窒礙二手市況，因此交投量仍然處於低單位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(27至28日)十大指標屋苑錄4宗二手成交，較對上個周六日(20至21日)的6宗，按周減少2宗或33%，並且連續第三周在單位數水平窄幅徘徊。
廖偉強指出，現時一手新盤存貨量仍多，競爭劇烈，搶去二手市場的購買力，二手業主難免繼續處於捱打局面；另一方面，整體經濟環境及零售市道仍然疲弱，北上消費熱潮未減退，買家入市信心不足，態度亦相對猶豫；相信要待市場再有實質的利好消息來到，二手市況才會有突破。
新界區「捧蛋」 美孚新邨表現最佳
在過去兩天的十大指標屋苑中，只有3個屋苑錄得成交；若按地區劃分，九龍區暫錄得1宗交易；新界區則全數成分屋苑零成交；而港島區則錄1宗成交。若以屋苑劃分，表現較好的為美孚新邨，期內錄2宗買賣；而康怡花園及麗港城分別各有1宗買賣。
康怡花園中層戶833萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指出，康怡花園在周六日錄得1宗成交，單位為N座中層16室，實用面積約616方呎，以約833萬元沽出，呎價約13,523元。
美孚新邨中層戶呎售9429元
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，剛過去的周六日美孚新邨有2宗買賣，其中包括4期百老匯街83號中層C室，實用面積約666方呎，以約628萬元易手，呎價約9,429元。