十大屋苑｜周末交投縮至4宗 利嘉閣：等待議息結果兼逢暑假外遊旺季

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由於市場正等待最新的美國議息結果，二手屋苑的觀望氣氛濃厚，加上正值暑假的外遊旺季，更進一步窒礙二手市況，因此交投量仍然處於低單位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(27至28日)十大指標屋苑錄4宗二手成交，較對上個周六日(20至21日)的6宗，按周減少2宗或33%，並且連續第三周在單位數水平窄幅徘徊。

廖偉強指出，現時一手新盤存貨量仍多，競爭劇烈，搶去二手市場的購買力，二手業主難免繼續處於捱打局面；另一方面，整體經濟環境及零售市道仍然疲弱，北上消費熱潮未減退，買家入市信心不足，態度亦相對猶豫；相信要待市場再有實質的利好消息來到，二手市況才會有突破。