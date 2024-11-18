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地產
2024-11-18 08:45:30

十大屋苑｜周末交投跌25% 利嘉閣：二手單位市場競爭力減 短期恐難現突破

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十大屋苑｜周末交投跌25% 利嘉閣：二手單位市場競爭力減 短期恐難現突破

十大屋苑｜周末交投跌25% 利嘉閣：二手單位市場競爭力減 短期恐難現突破

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，銀行減息雖為樓市帶來正面影響，惟內地量化寬鬆規模未如市場預期，經濟提振效力受限；加上近日股市表現波動，買家暫對後市抱持觀望態度，令整體二手市況依然淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(1617)十大指標屋苑錄6宗二手買賣，較對上個周六日(910)8宗，按周減少25%，連續三周於單位數水平反覆上落。

廖偉強指，現時發展商新盤開價相當保守，多以「先量後價」形式搶佔市場焦點；反觀二手業主趁減息、中央救市及《施政報告》出台後乘勢提價，導致二手單位於市場的競爭力大減，買賣拉鋸現象恐難於短期內出現突破化進展。

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在過去兩天的十大指標屋苑中，共有5個屋苑錄得成交；若按地區劃分，表現最好為九龍區，共錄4宗成交，而港島區及新界區則各錄1宗。若以屋苑劃分，美孚新邨交投量最多，共錄2宗成交，太古城、黃埔花園、新都城及嘉湖山莊各有1宗買賣，剩下的康怡花園、杏花邨、麗港城、沙田第一城及映灣園則未聞交投。

十大屋苑｜周末交投跌25% 利嘉閣：二手單位市場競爭力減 短期恐難現突破

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(16至17日)十大指標屋苑錄6宗二手買賣，連續三周於單位數水平反覆上落。

新都城低層戶718萬沽

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城32座低層H室，實用面積約631方呎，以718萬元易手，呎價約11,379元。

美孚新邨高層戶800萬轉手

利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰表示，美孚新邨百老匯街120號高層B室，成交價800萬元，按單位實用面積約911方呎計算，呎價約8,782元。

嘉湖山莊2期高層戶463萬成交

利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊22座高層D座，實用面積約551方呎，以463萬元沽出，呎價約8,403元。

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