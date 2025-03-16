十大屋苑｜周末交投重上雙位數 中原：部分新盤向隅客開始回流二手尋寶

二手氣氛好轉，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(15及16日)錄得11宗成交，重上雙位數水平，按周增加4宗或57.1%，當中黃埔花園錄得4宗最活躍，其次為3宗的美孚新邨。至於零成交屋苑共有4個，分別為康怡花園、麗港城、嘉湖山莊及映灣園。

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，本月迄今暫錄約1,600宗一手成交，預期本月可錄約3,000宗，樓市小陽春已確定，帶動整體睇樓及交投氣氛，發展商見市旺接連加推，亦有輕微提價，部分一手向隅客開始回流二手尋寶，料本月整體二手交投向好。