十大屋苑｜周末交投重上雙位數 中原：部分新盤向隅客開始回流二手尋寶

二手氣氛好轉，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(15及16日)錄得11宗成交，重上雙位數水平，按周增加4宗或57.1%，當中黃埔花園錄得4宗最活躍，其次為3宗的美孚新邨。至於零成交屋苑共有4個，分別為康怡花園、麗港城、嘉湖山莊及映灣園。
中原地產住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，本月迄今暫錄約1,600宗一手成交，預期本月可錄約3,000宗，樓市小陽春已確定，帶動整體睇樓及交投氣氛，發展商見市旺接連加推，亦有輕微提價，部分一手向隅客開始回流二手尋寶，料本月整體二手交投向好。
太古城兩房668萬易手
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城本月迄今暫錄約11宗買賣，平均實用呎價約15,645元水平，周末錄得1宗成交，單位為太湖閣中層D室，實用面積約583方呎，兩房間隔，以668萬元沽出，呎價約11,458元。
新都城兩房呎售1.37萬
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪指，新都城於周末錄得1宗成交，單位為3期2座中層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以558萬元沽出，呎價約13,744元。
美孚新邨兩房8年貶值14%
中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑說，美孚新邨周末錄得3宗買賣，平均實用呎價約10,076元。其中一宗成交為3期百老匯街51號高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，以548萬元成交，呎價約10,724元。據了解，原業主於2017年以637萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面蝕89萬元，單位期內貶值約14%。
沙田第一城兩房劈價近160萬沽
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城周末錄1宗交投，屋苑本月迄今暫錄約14宗成交，平均實用呎價約12,265元水平。周末成交單位為23座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔。原叫價約585萬元，最終以426.8萬元成交，累減158.2萬元或約27%，呎價約13,052元。據了解，原業主於2011以248萬元購入單位，持貨約14年，是次沽出帳面獲利178.8萬元，單位期內升值約72.1%。