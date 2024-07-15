十大屋苑｜周末交投重返單位數 利嘉閣：發展商低價推盤 搶佔二手客源

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，適逢港九新界三區都有發展商以低價推盤，呎價較二手價更低，可謂全方位搶佔二手市場的客源，同時亦令二手價格受壓。再者，二手業主未必願意大幅度減價，與準買家想執平貨的心態有差距，形成雙方拉鋸，繼而拖累二手交投淡靜。不過，若然美國落實年內減息，將有利樓市交投暢旺，成為今年樓市撤辣後的第二個高潮。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(13至14日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周六日(6日至7日)的10宗，按周減少5宗或50%，重返單位數水平。