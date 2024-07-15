十大屋苑｜周末交投重返單位數 利嘉閣：發展商低價推盤 搶佔二手客源

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，適逢港九新界三區都有發展商以低價推盤，呎價較二手價更低，可謂全方位搶佔二手市場的客源，同時亦令二手價格受壓。再者，二手業主未必願意大幅度減價，與準買家想執平貨的心態有差距，形成雙方拉鋸，繼而拖累二手交投淡靜。不過，若然美國落實年內減息，將有利樓市交投暢旺，成為今年樓市撤辣後的第二個高潮。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(13至14日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周六日(6日至7日)的10宗，按周減少5宗或50%，重返單位數水平。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍及新界區「打和」，各錄得2宗交易；而港島區則錄1宗成交。若以屋苑劃分，麗港城及嘉湖山莊分別有2宗買賣，而太古城亦錄得1宗交易，餘下的康怡花園、杏花邨、新都城、黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城及映灣園則未聞成交。
麗港城中層戶售760萬
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，麗港城於本周假期錄得約2宗成交，其中28座中層E室，實用面積約687方呎，以760萬元易手，呎價約11,063元。
新都城7月平均呎價逾1.3萬
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮透露，7月份新都城暫錄2宗交易，平均實用呎價約13,252元，成交偏淡。反之，區內近期較多「白居二」成交，涉及樓價介乎200萬至400萬元。
沙田第一城睇樓量減 業主減價求售未見效
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指出，由於新盤低開發售，即時冰埋二手市場，令二手睇樓量明顯減少，即使部分業主減價求售，亦暫未見成交。