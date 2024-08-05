十大屋苑｜周末交投重返雙位數 利嘉閣：剛需買家選擇盡快入市

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，市場都在憧憬美國聯儲局9月份落實減息，二手屋苑的觀望氣氛仍然濃厚，但有部分買家見未來減息機會大，選擇偷步入市，因此交投量明顯上升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3至4日)十大指標屋苑錄12宗二手成交，較對上個周六日(7月27至28日)的4宗，按周升8宗或2倍，擺脫連續三周在單位數水平窄幅徘徊的狀況，時隔約一個月重返雙位數水平。

廖偉強指出，現時正值暑假期間，外遊因素仍影響交投，但成交宗數有所反彈，可見買家信心恢復，部分有剛性需求的買家認為現時本港樓價已見底，擔心減息後價格回升，亦選擇盡快入市。相信隨著利好消息來到，二手市況將逐步好轉。