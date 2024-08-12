十大屋苑｜周末僅錄8宗成交 利嘉閣：樓市缺乏活力 等候息口回落

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，不少市民趁暑假期間積極外遊放鬆，加上適逢四年一度奧運會，市民專心欣賞體育盛事而暫時擱下置業腳步，市面人流變得稀疏，本周末十大屋苑交投因此放緩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(8月10至11日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上個周六日(8月3至4日)的12宗，按周減少33%或8宗，回落至單位數水平，但仍為近5個周末次高。
廖偉強指出，市場屏息觀望美國議息動向，倘若下月開始減息，本地銀行將有較大誘因跟隨，減輕買家入市負擔，從而帶動樓市氣氛轉好。另一方面，發展商現時表現按兵不動，未有積極加推大型新盤，樓市缺乏交投活力，故料在等候美國下次議息期間，二手市況相較淡靜。
在過去兩天的十大指標屋苑中，若按地區劃分，港島及九龍兩區表現最好，各錄得3宗成交，新界區亦錄2宗。若以屋苑劃分，龍頭屋苑太古城交投最活躍，共錄3宗買賣；緊隨其後的美孚新邨及嘉湖山莊均各錄得2宗；新都城也有1宗成交，至於其餘六個屋苑則全數「捧蛋」，於本周末未聞成交。
太古城周末沽3伙 中層戶928萬元沽
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑指出，太古城在剛過去的周末共錄3宗買賣，其中包括金星閣一個中層G室，該單位實用面積約701方呎，新近以928萬元成交，折合平均實用呎價約13,238元。另一宗則為南海閣中層H室，單位實用面積約522方呎，以782萬元易手，折合平均實用呎價約14,167元。
美孚新邨高層戶520萬轉手
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰表示，美孚新邨在周六、日兩天內共錄2宗交投，當中包括3期百老匯街63號一個高層C室單位，剛以520萬元成交。按單位實用面積約511方呎計算，平均實用呎價約為10,176元。
嘉湖山莊低層戶呎價7441元
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，周末兩天嘉湖山莊共錄得2宗成交，其中1期樂湖居低層D室剛以410萬元成交，上述單位實用面積約551方呎，折合平均實用呎價約7,441元。