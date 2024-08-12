十大屋苑｜周末僅錄8宗成交 利嘉閣：樓市缺乏活力 等候息口回落

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，不少市民趁暑假期間積極外遊放鬆，加上適逢四年一度奧運會，市民專心欣賞體育盛事而暫時擱下置業腳步，市面人流變得稀疏，本周末十大屋苑交投因此放緩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(8月10至11日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上個周六日(8月3至4日)的12宗，按周減少33%或8宗，回落至單位數水平，但仍為近5個周末次高。

廖偉強指出，市場屏息觀望美國議息動向，倘若下月開始減息，本地銀行將有較大誘因跟隨，減輕買家入市負擔，從而帶動樓市氣氛轉好。另一方面，發展商現時表現按兵不動，未有積極加推大型新盤，樓市缺乏交投活力，故料在等候美國下次議息期間，二手市況相較淡靜。