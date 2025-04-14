十大屋苑｜周末僅9宗買賣 利嘉閣：一手續掌主導 二手恐難突圍

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受美國關稅政策影響，股市表示波動，準買家擔憂後市動向，略有放慢入市步伐，令整體二手交投量僅能維持穩定水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(4月12至13日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，與對上一個周末(4月5至6日)的數字持平，連續兩周保持高單位數成交。
廖偉強指出，現時樓價趨於穩定，未見有進一步下跌跡象，因此仍有不少買家願意覓盤入市。不過，現時市場焦點暫以一手新盤為主，加上下周適逢復活節假期，預料短期內二手市況難有突破性發展，直至有下一輪減息或關稅戰局勢明朗化後為止。
九龍區以6宗買賣領先
過去兩天的十大指標屋苑中，若以區域劃分，九龍區以6宗買賣遙遙領先，港島區錄3宗成交，新界區則未聞交投。若以屋苑劃分，共有4個屋苑錄得買賣，當中藍籌屋苑太古城及美孚新邨表現理想，均錄3宗買賣；緊隨其後的黃埔花園錄2宗成交，而新都城亦有1宗交投；至於康怡花園、杏花邨、麗港城、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園則齊齊「交白卷」，於期內未聞成交。
太古城高安閣高層戶980萬沽
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去兩日太古城共錄3宗交投，其中高安閣一個高層C室，實用面積約701方呎，最新以約980萬元易手，折合平均實用呎價約13,980元。另外，漢宮閣一個低層A室，實用面積約709方呎，剛以約995萬元成交，折合平均實用呎價約14,034元。
美孚新邨恆柏街低層戶525萬成交
利嘉閣地產美孚萬事達A組分區經理郭永峰表示，過去兩天美孚新邨錄得3宗買賣，其中包括6期恆柏街15號一個低層C室，剛以525萬元轉手，若以實用面積約532方呎計算，折合平均實用呎價約9,868元。