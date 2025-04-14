十大屋苑｜周末僅9宗買賣 利嘉閣：一手續掌主導 二手恐難突圍

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受美國關稅政策影響，股市表示波動，準買家擔憂後市動向，略有放慢入市步伐，令整體二手交投量僅能維持穩定水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(4月12至13日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，與對上一個周末(4月5至6日)的數字持平，連續兩周保持高單位數成交。

廖偉強指出，現時樓價趨於穩定，未見有進一步下跌跡象，因此仍有不少買家願意覓盤入市。不過，現時市場焦點暫以一手新盤為主，加上下周適逢復活節假期，預料短期內二手市況難有突破性發展，直至有下一輪減息或關稅戰局勢明朗化後為止。