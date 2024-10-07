十大屋苑｜周末兩日交投多25% 利嘉閣：二手成交漸進式復甦

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後帶動二手屋苑成交進入漸進式復甦，加上發展商趁勢推出焦點新盤，定價極具競爭力，吸引買家入市，當亦中不乏有購買力流入二手市場，帶動十大屋苑於過去的周六及周日成交量重回雙位數。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(5至6日)十大指標屋苑錄10宗二手成交，較對上個周六日(9月28至29日)的8宗，按周增加2宗或25%。
廖偉強指出，上月美國宣布減息，而本地銀行亦相應跟隨，加上本港股市表現連日造好，帶動整體消費市場及經濟逐步回暖，均對本港樓市帶來刺激作用，並相信在一手新盤帶動下，下一步二手買賣亦會跟隨向好。他續指，新一份《施政報告》將於本月中公布，預期政策有機會集中在利好經濟措施方面，屆時本港樓市成交量亦有望在穩經濟增長措施下得以帶動。
在過去兩天的十大指標屋苑中，有7個屋苑錄得成交；若按地區劃分，九龍區表現最好，共錄5宗買賣；而新界區及九龍區則均各錄得3宗及2宗。若以屋苑劃分，新都城錄得4宗成交，太古城、康怡花園、麗港城、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗買賣，剩下的杏花邨、黃埔花園及美孚新邨則暫時未有交投。
康怡花園中層戶760萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園在過去周末錄得1宗成交，單位為C座中層16室，實用面積約594方呎，以760萬元易手，呎價約12,795元。
新都城周末共錄得4宗成交
利嘉閣地產將軍澳(將軍澳廣場)區域董事梁敬嚴說，新都城於過去周末錄得4宗成交，其中新都城3期1座中層G室，實用面積約626方呎，以645萬元沽出，呎價約10,304元。另一宗成交單位為新都城2期1座中層B室，實用面積約363方呎，以515萬元售出，呎價約14,187元。
沙田第一城低層戶553萬轉手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，剛過去的周六日沙田第一城錄得1宗買賣成交，單位為11座低層D室單位，實用面積約504方呎，以553萬元轉手，呎價約10,972元。