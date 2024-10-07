十大屋苑｜周末兩日交投多25% 利嘉閣：二手成交漸進式復甦

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後帶動二手屋苑成交進入漸進式復甦，加上發展商趁勢推出焦點新盤，定價極具競爭力，吸引買家入市，當亦中不乏有購買力流入二手市場，帶動十大屋苑於過去的周六及周日成交量重回雙位數。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(5至6日)十大指標屋苑錄10宗二手成交，較對上個周六日(9月28至29日)的8宗，按周增加2宗或25%。

廖偉強指出，上月美國宣布減息，而本地銀行亦相應跟隨，加上本港股市表現連日造好，帶動整體消費市場及經濟逐步回暖，均對本港樓市帶來刺激作用，並相信在一手新盤帶動下，下一步二手買賣亦會跟隨向好。他續指，新一份《施政報告》將於本月中公布，預期政策有機會集中在利好經濟措施方面，屆時本港樓市成交量亦有望在穩經濟增長措施下得以帶動。