十大屋苑｜周末兩日錄6宗買賣 利嘉閣：料二手交投短期內未有突破

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，二手屋苑交投量始終在低位窄幅上落，由於市場上未有新消息可以刺激二手樓市，加上來自一手新盤的劇烈競爭之下，預計二手成交在短期內未有突破。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(20至21日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上周末(13至14日)的5宗，按周增加1宗或20%，已連續兩周在單位數水平窄幅徘徊。

廖偉強指出，現時美聯儲局仍未有明確落實減息時間，加上美國總統大選現新變數，市場預料減息有機會延遲；且減息幅度可能不大，有機會影響二手買家入市信心。再者，一手新盤仍然會以低價推貨，繼續搶佔二手客源，故此買家對二手市場入市態度相對猶豫，料轉投一手新盤的機會較大。