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地產
2024-07-22 09:00:00

十大屋苑｜周末兩日錄6宗買賣 利嘉閣：料二手交投短期內未有突破

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十大屋苑｜周末兩日錄6宗買賣 利嘉閣：料二手交投短期內未有突破

十大屋苑｜周末兩日錄6宗買賣 利嘉閣：料二手交投短期內未有突破

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，二手屋苑交投量始終在低位窄幅上落，由於市場上未有新消息可以刺激二手樓市，加上來自一手新盤的劇烈競爭之下，預計二手成交在短期內未有突破。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(2021)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上周末(1314)5宗，按周增加1宗或20%，已連續兩周在單位數水平窄幅徘徊。

廖偉強指出，現時美聯儲局仍未有明確落實減息時間，加上美國總統大選現新變數，市場預料減息有機會延遲；且減息幅度可能不大，有機會影響二手買家入市信心。再者，一手新盤仍然會以低價推貨，繼續搶佔二手客源，故此買家對二手市場入市態度相對猶豫，料轉投一手新盤的機會較大。

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在過去兩天的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，九龍區暫錄得3宗交易；新界區錄得2宗買賣；而港島區則錄1宗成交。若以屋苑劃分，美孚新邨暫錄約2宗買賣；太古城、新都城、沙田第一城及嘉湖山莊分別有1宗買賣，其餘五個屋苑包括康怡花園、杏花邨、黃埔花園、麗港城及映灣園則暫未聞成交。

十大屋苑｜周末兩日錄6宗買賣 利嘉閣：料二手交投短期內未有突破

十大屋苑｜周末兩日錄6宗買賣 利嘉閣：料二手交投短期內未有突破

太古城高層戶900萬易手

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑指出，太古城於周末期間市場暫錄得1宗成交，為寶安閣高層H室，實用面積約706方呎，以約900萬元成交，呎價約12,748元。

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新都城低層戶呎售1.45

利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，過去周末兩天新都城暫錄1宗買賣，單位為22座低層F室，實用面積約363方呎，以約528萬元易手，呎價約14,545元。

沙田第一城中低層戶390萬沽

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛說，沙田第一城於周末期間錄得1宗成交，單位為47座中低層H室，實用面積約304方呎，以約390萬元售出，呎價約12,829元。

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