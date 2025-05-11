十大屋苑｜周末成交企穩雙位數 中原：新盤熱銷搶焦點 短期二手靠穩橫行

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(10及11日)錄得12宗成交，按周減少14.3%，但連續兩周維持雙位數成交，當中嘉湖山莊錄得5宗買賣最活躍，太古城、康怡花園、美孚新邨、麗港城、黃埔花園、新都城及沙田第一城各錄1宗交投；零成交屋苑維持2個，分別為海怡半島及映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於多項利好因素，買家入市信心增加，惟一手新盤緊接推售，分散市場注意力，加上本周末適逢母親節，市民忙於相聚及慶祝，令二手交投較上周末稍為放緩，但成交量連續兩周維持雙位數，可見樓市已回暖，料短期內二手交投靠穩橫行。