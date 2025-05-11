十大屋苑｜周末成交企穩雙位數 中原：新盤熱銷搶焦點 短期二手靠穩橫行

據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(10及11日)錄得12宗成交，按周減少14.3%，但連續兩周維持雙位數成交，當中嘉湖山莊錄得5宗買賣最活躍，太古城、康怡花園、美孚新邨、麗港城、黃埔花園、新都城及沙田第一城各錄1宗交投；零成交屋苑維持2個，分別為海怡半島及映灣園。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於多項利好因素，買家入市信心增加，惟一手新盤緊接推售，分散市場注意力，加上本周末適逢母親節，市民忙於相聚及慶祝，令二手交投較上周末稍為放緩，但成交量連續兩周維持雙位數，可見樓市已回暖，料短期內二手交投靠穩橫行。
康怡花園兩房630萬易主
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園周末錄得1宗買賣，與上周相若，成交單位為G座高層7室，實用面積約529方呎，兩房間隔，以630萬元沽出，呎價約11,909元。據悉，原業主於2008年以393萬元購入單位，持貨約17年，是次轉手帳面獲利237萬元，單位期內升值約60.3%。
新都城三房套618萬成交
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪指，新都城周末錄得1宗成交，單位為2期9座低層H室，實用面積約538方呎，三房一套間隔，以618萬元售出，呎價約11,487元。原業主於2001年以244萬元買入單位，持貨約24年，現沽貨帳面獲利374萬元，單位期內升值約1.5倍。
嘉湖山莊交投創近29個周末新高
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，受惠於多項利好措施，包括內地降準、股市回暖及關稅戰緩和，買家信心增強，紛紛入市，嘉湖山莊本周末錄5宗買賣，創近29個周末新高，平均實用呎價約7,875元。成交單位包括樂湖居8座中層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤兩周即以455萬元沽出，呎價約8,258元。據了解，原業主於2015年以412萬元購入單位，持貨約10年，是次沽出帳面賺43萬元，單位期內升值約10.4%。