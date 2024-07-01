十大屋苑｜周末成交倍升 捧蛋屋苑降至3個 中原：料交投雙位數穩定橫行

二手交投表現回勇！據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(6月29日及30日)錄得9宗成交，按周急升1.25倍；連同七一回歸假期則合共錄12宗成交。當中太古城及映灣園各錄得3宗，為表現最活躍成分屋苑。至於零成交屋苑由7個降至3個，分別為海怡半島、黃埔花園及沙田第一城。

港島區方面，太古城及康怡花園均錄成交。中原地產太古城東山閣分行分區營業經理莊劍嵐指，太古城交投氣氛較上周回升，周末錄2宗成交，三天長假期合共錄3宗買賣。其中逸天閣低層D室，實用面積約714方呎，三房套間隔，向東南城景。今年1月以1,280萬元放盤，最終獲用家以1,083萬元承接，累減197萬元或約15.4%，呎價約15,168元。原業主於2019年以1,400萬元買入單位，持貨約5年，是次轉手帳面損失317萬元離場，單位期內貶值約22.6%。

九龍區方面，三個指標屋苑中，只有黃埔花園未聞成交，其餘錄得1至2宗買賣個案。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，美孚新邨周末期間錄1宗成交，6月合共錄得19宗，平均實用呎價約9,762元。周末連同七一回歸假期則合共錄得2宗成交，其中百老匯街84號低層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，外望街景，以450萬元易手，呎價約8,272元。據悉，原業主於2012年以408萬元購入單位，持貨約12年，是次沽出帳面獲利42萬元，單位期內升值約10.3%。

新都城兩房 6 年蒸發 18%

中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪稱，新都城6月共錄得9宗交投，平均實用呎價約13,218元；周末連七一回歸假期三天合共錄1宗買賣。其中2期9座中高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以537萬元沽出，呎價約14,793元。原業主於2018年以655萬元購入單位，持貨約6年，是次沽出帳面損失118萬元，物業期內跌價約18%。

映灣園三房套賣850萬

新界區方面，中原地產東涌映灣園分行經理張奇瑋表示，映灣園周末交投活躍，錄得2宗成交，連七一回歸假期合共錄得3宗買賣。當中包括7座高層H室，實用面積約900方呎，三房一套間隔，以850萬元易主，呎價約9,444元。據了解，原業主於2010年以485萬元購入單位，持貨約14年，是次沽出帳面賺365萬元，單位期內升值約75.3%。