十大屋苑｜周末成交再升60% 「捧蛋」屋苑減至3個 中原：買家看好後市 怕遲買會貴

二手交投氣氛暢旺，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(15及16日)錄得16宗成交，較上周10宗多6宗或升60%，當中嘉湖山莊及黃埔花園各錄5宗成交最活躍，緊隨有映灣園錄得2宗，太古城、海怡半島、麗港城及沙田第一城各錄1宗買賣。零成交屋苑減至3個，分別為康怡花園、美孚新邨及新都城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月份市場充斥利好消息，一手及二手市場均熱鬧，減息後，樓市交投氣氛持續向好，不少買家看好後市，怕遲買會貴，入市決定加快，只要業主提供合理議價空間，單位亦有承接，料本月整體交投持續正面發展。