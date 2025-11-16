十大屋苑｜周末成交再升60% 「捧蛋」屋苑減至3個 中原：買家看好後市 怕遲買會貴

二手交投氣氛暢旺，據中原地產統計，十大屋苑周末兩日(15及16日)錄得16宗成交，較上周10宗多6宗或升60%，當中嘉湖山莊及黃埔花園各錄5宗成交最活躍，緊隨有映灣園錄得2宗，太古城、海怡半島、麗港城及沙田第一城各錄1宗買賣。零成交屋苑減至3個，分別為康怡花園、美孚新邨及新都城。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月份市場充斥利好消息，一手及二手市場均熱鬧，減息後，樓市交投氣氛持續向好，不少買家看好後市，怕遲買會貴，入市決定加快，只要業主提供合理議價空間，單位亦有承接，料本月整體交投持續正面發展。
海怡半島三房套1400萬易手
中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪指，海怡半島本周末錄得1宗成交，成交單位為10座中層H室，實用面積約869方呎，三房套房間隔，以1,400萬元沽出，呎價約16,110元。原業主於2010年以945萬元購入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利455萬元，單位期內升值約48.1%。
麗港城三房呎售9626元
中原地產麗港城分區營業經理洪金興指，麗港城本周末錄得1宗買賣，新成交包括37座低層A室，實用面積約748方呎，三房間隔，日前以720萬元沽出，呎價約9,626元。
黃埔花園低層戶連租約768萬沽
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，黃埔花園本周末錄得5宗成交，屋苑最新錄得5期7座低層G室買賣，實用面積約680方呎，連租約以768萬元沽出，呎價約11,294元。
嘉湖山莊三房453萬易主
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得5宗成交，交投暢旺，買家入市信心明顯充足。本周末成交單位包括景湖居14座低層H室，實用面積約550方呎，三房間隔。原開價約470萬元，最終以453萬元成交，呎價約8,236元。據了解，原業主於2012年以213.8萬元購入單位，持貨約13年，是次沽出帳面獲利239.2萬元或約1.1倍離場。