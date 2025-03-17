十大屋苑｜周末成交升五成 6屋苑有單開 利嘉閣：新盤銷情帶旺二手

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤持續熱賣及股市向好等利好因素，帶動整體市場氣氛樂觀，連帶二手成交因而受惠。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(15至16日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，較對上一個周末(8至9日)的8宗，按周增加4宗或50%，重回雙位數。
廖偉強指出，近期新盤銷情保持暢旺，帶動買家入市信心；股市向好，以及首2個月訪港旅遊人士有所增加等，都激活本港經濟，令整體氣氛轉好。再者，100元新印花稅政策，加上新盤市場交投牽動二手買賣趨旺，目前一手及二手市場表正面。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，共有6個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，九龍區表現最好，錄得6宗成交；而新界區及港島區則分別有4宗及2宗交投。若以屋苑劃分，太古城、新都城、美孚新邨、黃埔花園、沙田第一城及嘉湖山莊各錄2宗二手買賣，其餘4個屋苑則暫未聞成交。
新都城中層戶599萬易手
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，新都城3期2座低層C室，實用面積約406方呎，以約558萬元成交，呎價約13,744元。另外，屋苑4座中層D室，實用面積約470方呎，以約599萬元沽出，呎價約12,745元。他補充，新都城本月暫錄10宗二手買賣，平均呎價約13,248元。
沙田第一城高層戶535萬成交
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指，沙田第一城30座低層D室，實用面積約327方呎，以370萬元售出，呎價約11,315元；以及屋苑30座高層B室，實用面積約451方呎，以535萬元易手，呎價約11,863元。
太古城太湖閣高層戶668萬沽出
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻說，太古城太湖閣高層D室，實用面積約583方呎，成交價668萬元，呎價約11,458元。