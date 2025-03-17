十大屋苑｜周末成交升五成 6屋苑有單開 利嘉閣：新盤銷情帶旺二手

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤持續熱賣及股市向好等利好因素，帶動整體市場氣氛樂觀，連帶二手成交因而受惠。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(15至16日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，較對上一個周末(8至9日)的8宗，按周增加4宗或50%，重回雙位數。

廖偉強指出，近期新盤銷情保持暢旺，帶動買家入市信心；股市向好，以及首2個月訪港旅遊人士有所增加等，都激活本港經濟，令整體氣氛轉好。再者，100元新印花稅政策，加上新盤市場交投牽動二手買賣趨旺，目前一手及二手市場表正面。