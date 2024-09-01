十大屋苑｜周末成交升至14宗創近半年新高 中原：買家睇好減息偷步入市

減息預期逐漸升溫，二手交投氣氛回暖。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(8月31日及9月1日)共錄得14宗成交，較上周末的11宗，增加3宗或27.3%，連續5周末錄得雙位數，更創3月尾迄今接近半年新高，當中鰂魚涌太古城錄得3宗表現最旺，只有藍田麗港城一個屋苑「食白果」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍認為聯儲局本月減息機會高，近期一手欠焦點，購買力回流二手，不少買家出動四出睇樓，部份怕月中減息後業主調整議價空間，怕遲買會貴，近期開始偷步入市，有心放盤之業主若擴大議價空間，單位亦有承接，相信正式啟動減息後，積累的購買力會陸續釋放，樓市氣氛將會明顯回升。