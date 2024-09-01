十大屋苑｜周末成交升至14宗創近半年新高 中原：買家睇好減息偷步入市

減息預期逐漸升溫，二手交投氣氛回暖。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(8月31日及9月1日)共錄得14宗成交，較上周末的11宗，增加3宗或27.3%，連續5周末錄得雙位數，更創3月尾迄今接近半年新高，當中鰂魚涌太古城錄得3宗表現最旺，只有藍田麗港城一個屋苑「食白果」。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場普遍認為聯儲局本月減息機會高，近期一手欠焦點，購買力回流二手，不少買家出動四出睇樓，部份怕月中減息後業主調整議價空間，怕遲買會貴，近期開始偷步入市，有心放盤之業主若擴大議價空間，單位亦有承接，相信正式啟動減息後，積累的購買力會陸續釋放，樓市氣氛將會明顯回升。
海怡半島三房738萬「筍價」沽
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島本周末錄得2宗成交，較上周末持平；成交單位包括21座中層B室，實用面積約581方呎，三房間隔，屬優質單位。原開價830萬元，由於單位租客未搬走，無樓睇下，經議價後以738萬元沽出，累減92萬元或約11.1%，呎價約12,702元，屬筍價成交。
美孚新邨兩房445萬易手
中原地產中原地產美孚三期分行高級資深分區營業經理黃惠霞說，荔枝角美孚新邨周末錄得1宗成交，單位為5期蘭秀道15號中層H室，實用面積約412方呎，兩房間隔，議價後以445萬元易手，呎價約10,801元。
沙田第一城兩房2年帳蝕逾1球
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，沙田第一城8月共錄得20宗成交，周末兩日共錄2宗成交，包括16座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以390萬元易主，呎價約11,927元。原業主於2022年以495萬元購入單位，持貨約2年，現轉售帳面虧損105萬元，物業期內貶值約21.2%。