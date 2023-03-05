十大屋苑｜周末成交回落至17宗 中原：新盤全力出擊搶客 二手業主反價封盤

新盤連環登場，搶去市場焦點，十大屋苑交投稍見回落。據中原地產統計，本周末兩日(4日及5日)合共錄得17宗成交，較上周末的24宗，少7宗或29.2%。當中紅磡黃埔花園錄得5宗成交，為指標屋苑中表現最旺；零成交屋苑只有鰂魚涌太古城。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍及新界區均有新盤出擊搶客，一手成交暢旺，3月迄今錄得逾600宗一手成交，全月有機會錄得超過2,500宗一手成交。一手及二手成交延續上月旺勢，樓價亦逐步回穩，加上財政預算案減辣等利好消息，業主對後市充滿信心，普遍收窄議價空間，部分業主更反價或封盤。
康怡花園周末錄得2宗成交
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，鰂魚涌康怡花園周末錄得2宗成交，包括康怡花園P座低層15室，實用面積約461方呎，兩房間隔，向東，以750萬元易手，呎價約16,269元。原業主於2012年以505萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利245萬元或近49%離場。
黃埔花園3月迄今錄得7宗買賣
中原地產黃埔站分行副分區營業經理王子健稱，黃埔花園3月迄今錄得7宗成交，周末錄得5宗成交，交投暢旺。成交單位包括黃埔花園2期14座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望街景，以715萬元沽出，呎價約15,343元。原業主於2014年5月以500萬元買入單位，持貨9年，帳面賺215萬元或約43%離場。
嘉湖山莊三房565萬沽
中原地產天水圍柏慧豪園第二分行副區域營業董事伍耀祖表示，屯門區一手新盤搶客，令天水圍嘉湖山莊周末僅錄得1宗成交，而二手業主亦收窄議價空間至只有1%至3%。成交單位為嘉湖山莊美湖居3座高層G室，實用面積約544方呎，三房間隔，以565萬元易主，呎價約10,386元。原業主於2009年5月以150萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利415萬元或近2.8倍。