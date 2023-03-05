十大屋苑｜周末成交回落至17宗 中原：新盤全力出擊搶客 二手業主反價封盤

新盤連環登場，搶去市場焦點，十大屋苑交投稍見回落。據中原地產統計，本周末兩日(4日及5日)合共錄得17宗成交，較上周末的24宗，少7宗或29.2%。當中紅磡黃埔花園錄得5宗成交，為指標屋苑中表現最旺；零成交屋苑只有鰂魚涌太古城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍及新界區均有新盤出擊搶客，一手成交暢旺，3月迄今錄得逾600宗一手成交，全月有機會錄得超過2,500宗一手成交。一手及二手成交延續上月旺勢，樓價亦逐步回穩，加上財政預算案減辣等利好消息，業主對後市充滿信心，普遍收窄議價空間，部分業主更反價或封盤。