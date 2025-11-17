十大屋苑｜周末成交增至13宗 利嘉閣：一條件下料年底前樓價累升5%

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，減息及中美關係緩和，均利好本港整體樓市氣氛，一手及二手交投活躍。若12月再度減息，料樓價全年可累升約5%。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(15至16日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較對上一個周末(8至9日)的9宗，按周增加約44%，重返雙位數字。
廖偉強指出，發展商積極推售新盤，但定價相對保守，令買家集中購買一手物業。相反，二手業主睇好後市，取態惜售，故叫價較為硬淨，從而令二手屋苑交投處於平穩狀態。若下月美國聯儲局再度減息，二手交投有望出現突破；而本年至今整體樓價累積錄得約3%升幅，料年底前升幅可達5%。
回顧過去兩天的十大指標屋苑中，有7個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，九龍及新界區各錄6宗成交，而港島區則錄1宗交易。若以屋苑劃分，黃埔花園及嘉湖山莊分別錄3宗成交，交投最暢旺；美孚新邨及映灣園各錄2宗交易緊隨其後；太古城、麗港城及沙田第一城則分別錄得1宗買賣；而康怡花園、杏花邨及新都城則暫時「交白卷」。
太古城高層戶1278萬易主
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，太古城在剛過去的周末錄得1宗成交，為啟天閣高層B室，實用面積約797方呎，成交價約1,278萬元，呎價約16,035元。
美孚新邨周末錄2宗買賣
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區經理郭永峰指，美孚新邨於過去周末兩日錄得2宗成交，其中包括7期荔灣道10號高層B室，實用面積約640方呎，成交價約630萬元，呎價約9,844元。至於屋苑本月錄約16宗二手成交，平均實用面積呎價約10,260元。
嘉湖山莊錄低層戶呎售不足8000元
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊過去兩天共錄得約3宗交易，其中包括3期翠湖居1座低層H室，實用面積約552方呎，以約438萬元沽出，呎價約7,935元；5期麗湖居5座低層B室，實用面積約630方呎，成交價約475萬元，呎價約7,540元；另為7期景湖居14座低層H室，實用面積約550方呎，以453萬元沽出，呎價約8,236元。