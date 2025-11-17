十大屋苑｜周末成交增至13宗 利嘉閣：一條件下料年底前樓價累升5%

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，減息及中美關係緩和，均利好本港整體樓市氣氛，一手及二手交投活躍。若12月再度減息，料樓價全年可累升約5%。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(15至16日)十大指標屋苑錄得13宗二手成交，較對上一個周末(8至9日)的9宗，按周增加約44%，重返雙位數字。

廖偉強指出，發展商積極推售新盤，但定價相對保守，令買家集中購買一手物業。相反，二手業主睇好後市，取態惜售，故叫價較為硬淨，從而令二手屋苑交投處於平穩狀態。若下月美國聯儲局再度減息，二手交投有望出現突破；而本年至今整體樓價累積錄得約3%升幅，料年底前升幅可達5%。