十大屋苑｜周末成交按周減18% 利嘉閣：僅兩屋苑錄買賣 二手交投回落至單位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，大型新盤開售，一手市場交投活躍，搶占二手市場購買力，本周六日的二手交投回落至單位數的水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(24至25日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上一個周末(17至18日)的11宗按周減少2宗，即約18%。

廖偉強指出，市場正在拉鋸，消化部分買家，當中大部分買家偏向選擇較多的一手市場，在未有特別因素刺激下，現階段二手交投將續趨平穩；加上現時值考試季節，家長不會輕易搬遷，及市場有部分買家仍在觀望6月中旬的美聯儲議息，料短期內二手交投不會有較大突破。

過去兩天的十大指標屋苑中，僅有2個屋苑錄得買賣，均集中在新界區，其中嘉湖山莊最為理想，期內連錄6宗交易，另沙田第一城錄3宗成交，至於港島區及九龍區則沒有成交。