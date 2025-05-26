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地產
2025-05-26 09:00:00

十大屋苑｜周末成交按周減18% 利嘉閣：僅兩屋苑錄買賣 二手交投回落至單位數

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十大屋苑｜周末成交按周減18% 利嘉閣：僅兩屋苑錄買賣 二手交投回落至單位數

十大屋苑｜周末成交按周減18% 利嘉閣：僅兩屋苑錄買賣 二手交投回落至單位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，大型新盤開售，一手市場交投活躍，搶占二手市場購買力，本周六日的二手交投回落至單位數的水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(2425)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上一個周末(1718)11宗按周減少2宗，即約18%

廖偉強指出，市場正在拉鋸，消化部分買家，當中大部分買家偏向選擇較多的一手市場，在未有特別因素刺激下，現階段二手交投將續趨平穩；加上現時值考試季節，家長不會輕易搬遷，及市場有部分買家仍在觀望6月中旬的美聯儲議息，料短期內二手交投不會有較大突破。

過去兩天的十大指標屋苑中，僅有2個屋苑錄得買賣，均集中在新界區，其中嘉湖山莊最為理想，期內連錄6宗交易，另沙田第一城錄3宗成交，至於港島區及九龍區則沒有成交。

嘉湖山莊連錄6宗成交  樂湖居中層戶約440萬售出

利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊於剛過去周六日錄6宗成交，其中，樂湖居2座一個中層G室，實用面積約548方呎，以約440萬元成交，實用面積呎價約8,029元；另外，麗湖居一個高層D室，面積544方呎，則以約462萬元易手，實用面積呎價約8,493元。

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十大屋苑｜周末成交按周減18% 利嘉閣：僅兩屋苑錄買賣 二手交投回落至單位數

嘉湖山莊於剛過去周六日錄6宗成交。

沙田第一城錄3宗買賣  4座中層戶約918萬易手

利嘉閣地產葵青第一城區高級區域市務董事彭錦添(Kelvin)稱，沙田第一城於剛過去周六日錄3宗成交，其中，4座一個中層D室，面積819方呎，成交價918萬元，折合呎價約11,209元。

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沙田第一城於剛過去周六日錄3宗成交。

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