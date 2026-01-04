十大屋苑｜周末成交按周減38.5% 中原：假期效應 新盤開價克制搶焦點

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周減少38.5%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受假期效應影響，2026年首個周末十大屋苑成交表現平穩，未見顯著上升，加上西沙灣新盤項目開價克制，進一步分散二手注意力，相信交投將逐步回升。 港島區方面，中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄3宗成交，平均實用呎價約14,475元。成交包括廬山閣低層E室，實用面積670方呎，三房間隔，成交價870萬元，呎價12,985元。 中原地產太古城區副區域營業董事張光耀表示，中原促成華山閣低層F室買賣成交，實用面積685方呎，三房間隔，成交價930萬元，呎價13,577元。據悉，原業主於2024年9月以839萬元購入單位，持貨約一年，是次轉手帳面獲利91萬元，單位升值10.8%。

海怡半島本周末錄 1 宗成交 中原地產西南區鴨脷洲利南道分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄1宗成交，單位為23A座高層H室，實用面積781方呎，四房套間隔，享開揚海景，最新以1,280萬元成交，呎價16,389元。據悉，原業主於2012年以888萬元入市，持貨近14年，是次轉手帳面獲利392萬元，期內升值44%。

美孚新邨本周末暫未錄成交 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末暫未錄成交，2026年首4天已錄5宗成交，平均實用呎價11,197元，反映假日氣氛漸散，買賣雙方重啟睇樓及交投活動，料成交速度會陸續加快。

映灣園 三 房套 戶 745 萬 轉手 新界區方面，中原地產東涌映灣園第二分行分區營業經理張奇瑋表示，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為9座低層G室，實用面積756方呎，三房一套間隔，享海景，成交價745萬元，呎價9,854元。據悉，原業主於2016年以590萬元購入單位，持貨逾9年，是次沽出帳面獲利155萬元，單位升值26.3%。