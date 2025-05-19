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地產
2025-05-19 07:30:00

十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

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十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，焦點新盤開售，令買家再次聚焦一手市場，但周六日的二手交投保持平穩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1718)十大指標屋苑錄11宗二手成交，較對上一個周末(1011)12宗按周輕微減少1宗，即約8.3%，穩守雙位數的水平。

廖偉強指出，中美貿易戰趨緩和，加上拆息近日回落，令不少買家都願意加快腳步入市。雖然市場焦點無可否認會落在多個新盤上，但整體而言，十大屋苑交投仍算穩定，連續三周都能企在雙位數；預計部分新盤向隅客會逐步留入二手樓市，進一步鞏固二手市場。至於二手市場交投能否進一步有突破，則要視乎六月份美國聯儲局是否啟動減息；如果落實減息，相信新盤及二手市場會同步轉熱。

過去兩天的十大指標屋苑中，有6個屋苑錄得買賣。港島區雖有4宗交投，但都集中在太古城，至於康怡花園及杏花邨則未聞成交個案。九龍區則以黃埔花園較為理想，期內錄2宗交易，另美孚新邨亦錄得1宗成交；至於新界區的沙田第一城錄2宗成交，嘉湖山莊及映灣園則各錄1宗成交。

十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

太古城連錄4宗買賣  綠楊閣低層戶1250萬易手

利嘉閣地產太古城助理營業董事丁培鴻表示，太古城於剛過去周六日錄4宗成交，其中，金山閣一個中層G室，面積685方呎，成交價806萬，折合呎價約11,766元；另外，綠楊閣一個低層E室，面積922方呎，則以約1,250萬易手。

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十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

太古城連錄4宗買賣。

黃埔花園兩日錄2宗成交  中高層戶成交價840

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園於剛過去周六日暫錄2宗成交，包括125座一個中層E室，實用面積約729方呎，以約840萬元成交，實用面積呎價約11,523元；另外，44座一個中層C室，實用面積約732方呎，亦以約908萬元沽出，實用面積呎價約12,438元。

十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

黃埔花園兩日錄2宗成交。

嘉湖山莊樂湖居低層戶398

利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊於剛過去周六日錄1宗成交，成交單位為一期樂湖居12座一個低層G室，實用面積約546方呎，以約398萬元成交，實用面積呎價約7,263元。

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十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

嘉湖山莊錄1宗成交，成交價398萬。

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