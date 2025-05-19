十大屋苑｜周末成交按周減8% 利嘉閣：新盤搶焦點 二手交投穩守雙位數

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，焦點新盤開售，令買家再次聚焦一手市場，但周六日的二手交投保持平穩。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(17至18日)十大指標屋苑錄11宗二手成交，較對上一個周末(10至11日)的12宗按周輕微減少1宗，即約8.3%，穩守雙位數的水平。

廖偉強指出，中美貿易戰趨緩和，加上拆息近日回落，令不少買家都願意加快腳步入市。雖然市場焦點無可否認會落在多個新盤上，但整體而言，十大屋苑交投仍算穩定，連續三周都能企在雙位數；預計部分新盤向隅客會逐步留入二手樓市，進一步鞏固二手市場。至於二手市場交投能否進一步有突破，則要視乎六月份美國聯儲局是否啟動減息；如果落實減息，相信新盤及二手市場會同步轉熱。

過去兩天的十大指標屋苑中，有6個屋苑錄得買賣。港島區雖有4宗交投，但都集中在太古城，至於康怡花園及杏花邨則未聞成交個案。九龍區則以黃埔花園較為理想，期內錄2宗交易，另美孚新邨亦錄得1宗成交；至於新界區的沙田第一城錄2宗成交，嘉湖山莊及映灣園則各錄1宗成交。