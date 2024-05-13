十大屋苑｜周末成交跌至3宗 利嘉閣：新盤低開及息口走勢未明 壓抑二手氣氛

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，全面撤辣後樓市經歷短暫亢奮時期，惟發展商在疫情期間積壓不少一手庫存，推盤時均採取「先量後價」策略，大舉吸收市場購買力，令二手屋苑交投受壓，十大屋苑周末交投量亦未能倖免。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(11至12日)十大指標屋苑錄3宗二手成交，較對上一個周六日(4至5日)的7宗，按周急挫約57%，連跌兩周，創近12個周末新低。

廖偉強指出，近日樓價指數走勢僅呈窄幅上落，而工商舖投資者亦有大手沽貨個案，伴隨美國未有明確釋出減息時間表，令準買家對入市顧慮重重，抱持觀望態度等候入市時機，相信短期內市場仍會被一手新盤所主導，二手交投步伐相對緩慢。