十大屋苑｜周末成交跌至7宗 利嘉閣：等待兩條件 二手交投才可轉趨活躍

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，發展商繼續以吸引價開盤搶客，加上市場已消耗部分購買力，令二手屋苑買賣呈悶局。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(20至21日)十大指標屋苑錄7宗成交，與對上周末(13至14日)的8宗，按周少1宗或約13%，其中半數屋苑「食白果」，且連續4周維持在單位數水平。

廖偉強指出，新盤市場優惠及價錢吸引，加上發展商願意減價去存貨，都大大搶去二手市場客源，加上不少二手筍盤已被消化，由3月正式撤辣迄今，樓市已消耗一輪購買力，需時「儲客」。另一邊廂，目前業主叫價較硬；美國可能押後減息令準買家入市猶疑，而本港經濟市底未完全復甦下，近期地緣政治緊張，拖累股市波動，對部分客人亦有心理影響，繼而拖慢入市步伐。他相信，要等新盤庫存減少及美國開始減息，二手市場交投才可轉趨活躍。