十大屋苑｜周末成交跌至7宗 利嘉閣：等待兩條件 二手交投才可轉趨活躍

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，發展商繼續以吸引價開盤搶客，加上市場已消耗部分購買力，令二手屋苑買賣呈悶局。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(20至21日)十大指標屋苑錄7宗成交，與對上周末(13至14日)的8宗，按周少1宗或約13%，其中半數屋苑「食白果」，且連續4周維持在單位數水平。
廖偉強指出，新盤市場優惠及價錢吸引，加上發展商願意減價去存貨，都大大搶去二手市場客源，加上不少二手筍盤已被消化，由3月正式撤辣迄今，樓市已消耗一輪購買力，需時「儲客」。另一邊廂，目前業主叫價較硬；美國可能押後減息令準買家入市猶疑，而本港經濟市底未完全復甦下，近期地緣政治緊張，拖累股市波動，對部分客人亦有心理影響，繼而拖慢入市步伐。他相信，要等新盤庫存減少及美國開始減息，二手市場交投才可轉趨活躍。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區交投最暢旺，錄得4宗買賣；新界區錄得2宗成交；而港島區則錄1宗。若以屋苑劃分，麗港城及黃埔花園表現最好，各錄2宗成交；緊隨其後為嘉湖山莊及映灣園，各錄1宗交易；而太古城則錄1宗買賣。至於康怡花園、杏花邨、新都城、美孚新邨及沙田第一城共5個屋苑則「交白卷」。
麗港城周末錄2宗買賣
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人稱，麗港城周末兩日共錄得2宗成交，當中包括11座高層D室及28座高層D室，實用面積同為約687方呎，分別以830萬及800萬元成交，呎價各約12,082元及11,645元。
黃埔花園錄呎售約1.17萬
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶指，黃埔花園於周末兩日錄得1宗成交，為11期3座高層A室，實用面積約470方呎，成交價550萬元，呎價約11,702元。另外，市場錄得2期17座高層G室，以約700萬成交，單位實用面積約466方呎，呎價約15,021元。
映灣園高層戶973.58萬沽
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達說，周末期間受天雨影響關係，東涌映灣園睇樓量有所減少，但仍錄得1宗交易，為12座高層A室，實用面積約915方呎，成交價約973.58萬元，呎價約10,640元。