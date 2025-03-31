十大屋苑｜周末成交連續三周見雙位數 利嘉閣：二手追落後 4月料更旺場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，3月份樓市持續由新盤作主導，雖然二手業主相對較難與新盤競爭，但由於整體氣氛有好轉，買家信心增強，令二手交投量亦得以保持平穩，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(29至30日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，與對上一個周末(22至23日)的數字持平，並且連續3周企穩在雙位數水平。

廖偉強預期，踏入4月份，新盤的小陽春可望得以持續，而二手樓市亦可望被進一步激活，尤其是二手豪宅市場，因傳統資金陸續入市，加上換樓鏈啟動而成交增加，並且成為二手樓市的火車頭，帶動4月份中價二手屋苑交投亦轉趨活躍，逐步從後追趕。