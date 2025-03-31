十大屋苑｜周末成交連續三周見雙位數 利嘉閣：二手追落後 4月料更旺場

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，3月份樓市持續由新盤作主導，雖然二手業主相對較難與新盤競爭，但由於整體氣氛有好轉，買家信心增強，令二手交投量亦得以保持平穩，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(29至30日)十大指標屋苑錄得12宗二手成交，與對上一個周末(22至23日)的數字持平，並且連續3周企穩在雙位數水平。
廖偉強預期，踏入4月份，新盤的小陽春可望得以持續，而二手樓市亦可望被進一步激活，尤其是二手豪宅市場，因傳統資金陸續入市，加上換樓鏈啟動而成交增加，並且成為二手樓市的火車頭，帶動4月份中價二手屋苑交投亦轉趨活躍，逐步從後追趕。
過去兩天的十大指標屋苑中，共有6個屋苑錄得買賣。其中，天水圍嘉湖山莊繼續表現理想，共錄得4宗成交；而太古城亦錄得3宗成交，黃埔花園則錄得兩宗買賣。若以區域劃分，則以新界區表現最為突出，3個成分屋苑都錄得成交。至於康怡花園、杏花邨、麗港城及新都城，期內都未聞成交。
太古城低層戶1700萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，過去兩日太古城連錄3宗交投，其中海棠閣一個低層H室，實用面積約1,114方呎，新近以約1,700萬元易手，呎價約15,260元。此外，泰山閣一個高層H室，實用面積約596方呎，以約790萬元沽出，呎價約13,255元。本月迄今，太古城已累錄約23宗成交。
黄埔花園9期中層戶750萬易手
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園於周末錄2宗成交，其中一宗成交為9期3座中層H室，實用面積約612方呎，以約750萬元成交，實用呎價約12,255元。
嘉湖山莊3期翠湖居連環錄成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾說，過去兩天嘉湖山莊錄得4宗成交，其中包括3期翠湖居1座一個高層B室，實用面積約633方呎，成交價約506萬元，呎價約7,994元。另外，同座的一個低層C室，實用面積約551方呎，以約395萬元易手，呎價約7,169元。