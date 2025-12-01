十大屋苑｜周末成交量按周回升67% 利嘉閣：火災短期影響買賣心情

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，雖然近日多個新盤因宏福苑大火事件暫緩推售，個別買家焦點回到二手市場，令成交量輕微回升，但由於事件亦普遍影響到買賣雙方的心情，所以宗數只能窄幅上落，仍未見有突破。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(11月29至30日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較對上一個周末(11月22至23日)的6宗，回升約67%，並重新回到雙位數的水平。

廖偉強指出，事件對本港經濟活動的影響只屬短期，相信踏入12月會逐漸回復正常；買賣雙方亦將重新聚焦在美國聯儲局12月是否繼續減息的課題上。此外，部分買家亦會考慮趕在長假期前入市，有望帶動12月上旬至中旬的交投。