十大屋苑｜周末成交量按周回升67% 利嘉閣：火災短期影響買賣心情

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，雖然近日多個新盤因宏福苑大火事件暫緩推售，個別買家焦點回到二手市場，令成交量輕微回升，但由於事件亦普遍影響到買賣雙方的心情，所以宗數只能窄幅上落，仍未見有突破。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(11月29至30日)十大指標屋苑錄得10宗二手成交，較對上一個周末(11月22至23日)的6宗，回升約67%，並重新回到雙位數的水平。
廖偉強指出，事件對本港經濟活動的影響只屬短期，相信踏入12月會逐漸回復正常；買賣雙方亦將重新聚焦在美國聯儲局12月是否繼續減息的課題上。此外，部分買家亦會考慮趕在長假期前入市，有望帶動12月上旬至中旬的交投。
6個屋苑錄成交 九龍區表現較佳
綜觀過去兩天的十大指標屋苑中，共有6個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，則以九龍區屋苑表現較佳，4個成份屋苑中，有個都錄得成交。其中黃埔花園期內更連錄3宗成交。至於港島區則只有太古城有成交。新界方面，則分別有嘉湖山莊錄得1宗成交，以及沙田第一城錄得2宗成交。
太古城中層戶950萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻(Sam)表示，太古城在剛過去的周末共錄得2宗成交，其中之一為智星閣一個中層B室，單位實用面積約582方呎，成交價約950萬元，呎價約16,232元。此外，天星閣一個中層G室，實用面積707方呎，以約1,010萬元易手。
黃埔花園周末連錄3成交
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，紅磡黃埔花園在剛過去的周六日連錄3宗成交，其中一宗為11期11座低層F室，面積639方呎，成交價715萬。另外，7期2座一個低層D室，實用面積966方呎，則以1,470萬元易手。
沙田第一城周末錄2宗成交
利嘉閣地產大圍-溱岸8號柏傲莊III分行高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城在周六共錄得2宗成交。當中包括51座一個中層E室，實用面積284方呎，成交價415萬元；另外，9座一個低層E室，實用面積451方呎，亦以533萬元易手。