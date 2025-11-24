十大屋苑｜周末成交 按周挫54% 利嘉閣：創18個周末新低 六屋苑「捧蛋」

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日股市表現較波動，加上美國減息步伐受阻，12月減息機會下降，而令買家入市步伐放緩。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(11月22至23日)十大指標屋苑僅錄得6宗二手成交，較對上一個周末(11月15至16日)的13宗，按周減少54%，再度跌至單位數，為自七月底以來近18周最少。

廖偉強指出，二手市場買賣仍然是上落市，其中除了受近期股市回軟，表現較波動影響外，美國於12月可能未必進一步減息都令市場轉趨觀望。此外，因應之前前二手筍盤大量去貨，而近日一手表現持續亮麗，不少二手業主亦反價甚至惜售；再者新盤不斷以貼市價展開攻勢，均令二手市場受壓，料下月11日美國議息結果明朗化前，市場仍然趨向較觀望。

回顧過去兩天的十大指標屋苑中，只有4個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，港島、九龍及新界區各錄2宗成交。若以屋苑劃分，太古城及嘉湖山莊分別有2宗買賣，交投較旺；黃埔花園及美孚新邨則各錄1宗交易；不過，康怡花園、杏花邨、麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園共6個屋苑齊齊「捧蛋」，未見成交。