十大屋苑｜周末成交 按周挫54% 利嘉閣：創18個周末新低 六屋苑「捧蛋」

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日股市表現較波動，加上美國減息步伐受阻，12月減息機會下降，而令買家入市步伐放緩。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(11月22至23日)十大指標屋苑僅錄得6宗二手成交，較對上一個周末(11月15至16日)的13宗，按周減少54%，再度跌至單位數，為自七月底以來近18周最少。
廖偉強指出，二手市場買賣仍然是上落市，其中除了受近期股市回軟，表現較波動影響外，美國於12月可能未必進一步減息都令市場轉趨觀望。此外，因應之前前二手筍盤大量去貨，而近日一手表現持續亮麗，不少二手業主亦反價甚至惜售；再者新盤不斷以貼市價展開攻勢，均令二手市場受壓，料下月11日美國議息結果明朗化前，市場仍然趨向較觀望。
回顧過去兩天的十大指標屋苑中，只有4個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，港島、九龍及新界區各錄2宗成交。若以屋苑劃分，太古城及嘉湖山莊分別有2宗買賣，交投較旺；黃埔花園及美孚新邨則各錄1宗交易；不過，康怡花園、杏花邨、麗港城、新都城、沙田第一城及映灣園共6個屋苑齊齊「捧蛋」，未見成交。
太古城泰山閣低層戶818萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，太古城在剛過去的周末共錄得2宗成交，其中之一為泰山閣低層F室，單位實用面積約582方呎，成交價約818萬元，呎價約14,055元。
一手搶客 二手業主叫價硬 新都城周末未有成交
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城在剛過去的周末暫未有錄得成交，交投轉慢的部分原因是油塘新盤熱賣鎖起了一批客源，另外區內之前一輪筍盤去貨後未及補充，加上業主叫價轉硬窒礙交投進度。新都城本月至今暫錄10宗成交，平均實用呎價約13,548元。
嘉湖山莊低層戶售456萬
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊過去兩天共錄得2宗買賣，其中包括美湖居2座低層H室，實用面積約544方呎，以約456萬元沽出，呎價約8,382元