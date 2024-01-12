十大屋苑｜周末睇樓量按周升2.5% 創10周新高 買家趕農曆新年前入市

中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄約403組預約，較上周微升2.5%，連升5周，創出10週新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場正面消息增多，整體入市氣氛趨正面，本月市場焦點聚於二手，部分業主終面對現實，進一步擴大議價空間，不少買家亦希望趕農曆新年前入市，睇樓量有增長，睇樓客趁周末搵筍盤入市，預期可帶動周末二手成交，新年前有機會迎來成交量小陽春。
康怡花園交投陷僵持
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，二手市場氣氛好轉，業主趁有市加快出貨，太古城本月暫錄9宗成交，平均實用呎價約14,552元，較上月同期約6宗上升50%。屋苑本周末睇樓氣氛不變，錄28組睇樓預約，按周少兩組或6.7%，每呎實用叫價亦維持17,500元水平。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本月暫維持1宗成交，筍盤短缺，其餘業主議價空間有限，令區內二手交投繼續陷僵持狀態。屋苑本周末預約睇樓量徘徊30組水平，每呎實用叫價報13,800元，與上周相若。
美孚新邨本月成交均呎跌破1萬
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，後市逐步明朗，帶動交投氣氛，美孚新邨本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價約9,379元水平，個別二手業主願折讓沽貨，刺激交投，屋苑本周末預約睇樓量徘徊45組水平，較上星期無升跌，每呎實用叫價亦維持11,000元水平。
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，近日二手入市氣氛逐漸轉好，黃埔花園本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價約12,648元水平，屋苑本周末錄約30組睇樓量，較上週無變，政府宣佈暫停賣地，釋出救市訊號，刺激買家加快入市步伐，預期有望帶動交投。
嘉湖山莊睇樓量偏軟
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月至今暫錄約8宗成交，較上月同期錄約2宗明顯增加，平均實用呎價約12,698元水平，近日整體入市氣氛有改善，部分業主亦肯面對現實，擴大議價空間，推動二手交投，本周末屋苑錄約60組睇樓量，較上星期升約9.1%，平均實用叫價約13,000元水平。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得10宗成文，表現屬不俗，早前同區新盤熱賣，向隅客陸續回流二手市場入市。農曆新年將至，最近整體樓市未算活躍，經濟亦未明朗，部買家觀望後市，入市動力下降，加上筍盤已消化得七七八八，目前放盤叫價提高，導致睇樓量偏軟。本星期嘉湖山莊錄約70組預約睇樓量，與上周相若，維持雙位數低水平，每呎實用叫價按周上升5.6%至9,500元，預計於下半月或月底，成交步伐將明顯減慢。