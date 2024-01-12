十大屋苑｜周末睇樓量按周升2.5% 創10周新高 買家趕農曆新年前入市

中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄約403組預約，較上周微升2.5%，連升5周，創出10週新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場正面消息增多，整體入市氣氛趨正面，本月市場焦點聚於二手，部分業主終面對現實，進一步擴大議價空間，不少買家亦希望趕農曆新年前入市，睇樓量有增長，睇樓客趁周末搵筍盤入市，預期可帶動周末二手成交，新年前有機會迎來成交量小陽春。

陳永傑表示，新年前或迎來交投量小陽春。

康怡花園 交投 陷僵持

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，二手市場氣氛好轉，業主趁有市加快出貨，太古城本月暫錄9宗成交，平均實用呎價約14,552元，較上月同期約6宗上升50%。屋苑本周末睇樓氣氛不變，錄28組睇樓預約，按周少兩組或6.7%，每呎實用叫價亦維持17,500元水平。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本月暫維持1宗成交，筍盤短缺，其餘業主議價空間有限，令區內二手交投繼續陷僵持狀態。屋苑本周末預約睇樓量徘徊30組水平，每呎實用叫價報13,800元，與上周相若。