十大屋苑｜周末睇樓量錄314組 按周少16.9% 中原：新春後料回升

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得314組，較上周再跌16.9%，創49周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年不足一星期，節日氣氛漸濃，不少市民自製長假外遊，睇樓活動「例牌」淡靜，加上議息日子逼近，雖有買家偷步入市，惟整體樓市觀望氣氛濃厚，料需耐心等待新春假期及議息結果出爐，二手成交及睇樓量才會回升。
太古城每呎叫價報1.78萬
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，下周便是農曆新年，二手成交放緩，但仍有部分用家趕於年前入市，令太古城成交較月初回升，本月暫錄12宗買賣成交，平均實用呎價14,107元。屋苑周末睇樓量及叫價與上週相若，錄24組，按周減少1組，每呎實用叫價報17,800元。
中原地產南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，農曆新年將至，市民忙於備年貨或已離港旅遊，區內睇樓氣氛轉淡，海怡半島本周錄15組睇樓預約，按周急減四成，創近一年新低，對上一次低位為2024年除夕，每呎實用叫價則維持15,751元，料睇樓氣氛及二手成交需待新年過後才會回升。
黃埔花園本月暫錄15宗成交
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月至今暫錄15宗成交，比上月同期14宗多1宗，本月平均實用呎價輕微下調至11,647元水平。臨近歲晚，市民普遍陸續擱置入市，只有少部分買家趕於歲晚收爐前入市，睇樓氣氛陸續減弱。黃埔花園本周末睇樓量維持25組低位，每呎實用叫價亦徘徊於14,000元，相信要待新春長假過後，二手交投才會回升。
中原地產麗港城首席分區營業經理洪金興表示，新春逼近，區內睇樓氣氛驟降，市民忙於準備節慶用品及出席親友間之飯聚，紛紛擱置睇樓活動，令睇樓量大減。麗港城本周末睇樓量僅錄得30組，按周大跌4成，每呎實用叫價則維持10,960元水平。麗港城本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價11,124元。
沙田第一城本周睇樓量跌10%
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，農曆新年將至，節日氣氛濃厚，不少市民已經開始收爐準備過年，大大影響睇樓氣氛，本周末錄約45組睇樓量，較上星期跌10%，本月至今屋苑暫錄約5宗成交，平均實用呎價約12697元水平，料過年後整體交投才有起色。
中原地產天水圍高級區域營業董事王樹明表示，下周便是農曆新年，市民大多忙於準備過年，近日入市氣氛明顯降溫。嘉湖山莊本月累錄18宗買賣成交，當中上月半成交佔逾七成。事實上，今年樓市開局表現不俗，入市氣氛正面，農曆新年前傳統上交投較靜，本月交投表現已算不錯。本周末為龍年最後一個周末，嘉湖山莊錄約50組預約睇樓，按周再跌16.7 %，現時仍有少量買家衝刺入市，故仍有一定的睇樓量，如價錢合理，放盤亦會有承接。