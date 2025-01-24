十大屋苑｜周末睇樓量錄314組 按周少16.9% 中原：新春後料回升

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得314組，較上周再跌16.9%，創49周新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距離農曆新年不足一星期，節日氣氛漸濃，不少市民自製長假外遊，睇樓活動「例牌」淡靜，加上議息日子逼近，雖有買家偷步入市，惟整體樓市觀望氣氛濃厚，料需耐心等待新春假期及議息結果出爐，二手成交及睇樓量才會回升。

太古城每呎叫價報1.78萬

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，下周便是農曆新年，二手成交放緩，但仍有部分用家趕於年前入市，令太古城成交較月初回升，本月暫錄12宗買賣成交，平均實用呎價14,107元。屋苑周末睇樓量及叫價與上週相若，錄24組，按周減少1組，每呎實用叫價報17,800元。

中原地產南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，農曆新年將至，市民忙於備年貨或已離港旅遊，區內睇樓氣氛轉淡，海怡半島本周錄15組睇樓預約，按周急減四成，創近一年新低，對上一次低位為2024年除夕，每呎實用叫價則維持15,751元，料睇樓氣氛及二手成交需待新年過後才會回升。