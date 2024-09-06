熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-09-06 17:28:46

十大屋苑｜周末睇樓量錄420組 創15周新高 盼減息偷步搶筍盤

分享：
中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得420組，按周再升2.4%，連升2周，創出15周新高。(中原圖片)

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得420組，按周再升2.4%，連升2周，創出15周新高。(中原圖片)

adblk5

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得420組，按周再升2.4%，連升2周，創出15周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場憧憬美國聯儲局本月中的議息會議會宣佈減息，促使觀望多時的買家再次出動睇樓，打算偷步搶筍盤，執平貨，推高睇樓氣氛，加上銀行樓按取態轉趨積極，重啟按揭現金回贈，有利強化買家入市信心，料二手交投持續加快。

太古城錄23組預約 按周少8%

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，減息指日可待，不少買家預先睇樓以準備入市，加上按天氣預測，颱風於周末已遠離本港，因此太古城周末睇樓氣氛未有大轉變，錄23組預約，按周少約8%，每呎實用叫價維持17,300元不變。

adblk6

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月暫錄1宗買賣成交，平均實用呎價約1.3萬元。市場充斥利好消息，預期九月份減息機率高企，惟減息幅度仍不得而知，因此周末買家睇樓活動未見明顯增加，預約數量維持30組，每呎實用叫價亦無升跌，報16,244元。

新都城呎價叫價近1.6萬 升1.2%

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價徘徊於10,928元水平。市場憧憬美國聯儲局本月中議息後會減息，買家重拾置業信心，紛紛積極睇樓，帶動近日樓市交投明顯加快，各區新盤亦蜂擁推出市場，一二手氣氛均造好。麗港城本周末睇樓氣氛不俗，預約睇樓量錄75組，按周升7.1%，料交投繼續加快。

中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月至今暫錄1宗成交，平均實用呎價11806元。隨著美國聯儲局議息會議迫近，市場普遍相信踏入減息周期，觀望多時買家紛紛加快入市步伐，將軍澳睇樓氣氛不俗，新都城本周末預約睇樓量錄40組，按周大升33.3%，每呎實用叫價升至15,940元，按周升1.2%。

沙田第一城睇樓量按周持平

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月暫錄2宗成交，屋苑本周末維持約50組睇樓量，較上星期無升跌，近期整體入市氣氛有改善，部份買家趁週末睇定樓，為減息後入市作準備，本月上旬二手交投仍較為膠著，料減息後才有轉機。

adblk7

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，美國本月減息信號強烈，減息有望利好樓市，最近市場氣氛漸漸改善，部份買家於減息前出動尋寶探盤，加上超強颱風摩羯遠離本港，本周末嘉湖山莊預約睇樓量增加14.3%至80組，每呎實用叫價則持平於8,900元水平。雖然入市意欲回升，但買家取態仍然謹慎，普遍待減息之後，再觀察市場發展才作決定。嘉湖山莊本月暫錄得2宗買賣成交，平均實用呎價7,841元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

adblk8

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 
 