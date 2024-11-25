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地產
2024-11-25 08:50:05

十大屋苑｜周末維持6宗買賣 利嘉閣：憂關稅壁壘重來 觀望氣氛更濃厚｜二手市況

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十大屋苑｜周末維持6宗買賣 利嘉閣：憂關稅壁壘重來 觀望氣氛更濃厚｜二手市況

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(23至24日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，當中美孚新邨錄得2宗。(資料圖片)

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國政府重新由特朗普掌權，市場擔心其關稅政策會影響中國經濟的復甦；加上關稅政策亦可能刺激美國重現高通脹，令減息周期提日早完結，窒礙買家的入市信心。此外，俄烏戰事有升級危機，亦令市場的觀望氣氛變得更濃厚，樓市早前的熱鬧氣氛亦隨之減退，整體二手市況連續四周都在單位數水平徘徊。

廖偉強續指，綜觀未來一個月的市況，很大程度要視乎美國聯儲局今年最後一次的議息結果。如果繼續減息，有望再次提振市場；相反，如暫緩減息，加上12月的節日效應，將令市場進一步降溫，成交更為淡靜。

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綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2324)十大指標屋苑錄6宗二手成交，與對上一個周六日(1617)的數字相同，大部分屋苑的表現亦與之前一周相若。十大指標屋苑中，錄得交投屋苑共有4個，比之前一周再少一個；若按地區劃分，港島區的太古城及康怡花園，各錄1宗成交；九龍區有美孚新邨錄得2宗成交。至於新界區，亦只有嘉湖山莊錄得2宗成交。

嘉湖山莊高層戶445萬易手

利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾稱，嘉湖山莊在過去周末兩日共錄2宗成交，其中包括6期美湖居3座高層C室，實用面積約544方呎，成交價約445萬元，呎價約8,180元。

十大屋苑｜周末維持6宗買賣 利嘉閣：憂關稅壁壘重來 觀望氣氛更濃厚｜二手市況

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