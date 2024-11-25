十大屋苑｜周末維持6宗買賣 利嘉閣：憂關稅壁壘重來 觀望氣氛更濃厚｜二手市況

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(23至24日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，當中美孚新邨錄得2宗。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國政府重新由特朗普掌權，市場擔心其關稅政策會影響中國經濟的復甦；加上關稅政策亦可能刺激美國重現高通脹，令減息周期提日早完結，窒礙買家的入市信心。此外，俄烏戰事有升級危機，亦令市場的觀望氣氛變得更濃厚，樓市早前的熱鬧氣氛亦隨之減退，整體二手市況連續四周都在單位數水平徘徊。

廖偉強續指，綜觀未來一個月的市況，很大程度要視乎美國聯儲局今年最後一次的議息結果。如果繼續減息，有望再次提振市場；相反，如暫緩減息，加上12月的節日效應，將令市場進一步降溫，成交更為淡靜。