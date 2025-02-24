十大屋苑｜周末買賣企穩雙位數 利嘉閣：新春後市況向好 購買力逐漸釋放｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年後樓市氣氛漸漸好轉，加上近期股市利好，刺激市場對後市信心及消費意欲，在新盤熱賣的同時亦帶動二手交投氣氛，十大屋苑交投量承接上周勢頭，扶搖直上。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(22至23日)十大指標屋苑錄得14宗二手成交，較對上一個周末(15至16日)的10宗，按周增加4宗或40%，連續兩周錄雙位數成交，並創下近18個周末新高。
廖偉強指出，市場憧憬新一份《財政預算案》有利好經濟政策出台，整體經濟走勢向好，令買家入市信心增加，故料短期內一、二手交投均有不俗表現，十大屋苑周末交投量亦可望在雙位數水平持續。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，共有7個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，九龍區表現最好，勁錄10宗交投；而港島區及新界區則分別有3宗及1宗。若以屋苑劃分，美孚新邨以6宗買賣獨佔鱉頭；太古城及新都城各錄2宗成交；康怡花園、黃埔花園、麗港城及嘉湖山莊均錄1宗交投；至於杏花邨、沙田第一城及映灣園則齊齊「捧蛋」，於周末未聞交投。
太古城鳳山閣中層戶788萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻指，太古城周末兩日共錄得2宗買賣，包括鳳山閣中層F室，實用面積約582方呎，以788萬元易手，呎價約13,540元。另一宗交投則為順安閣中低層H室，實用面積約703方呎，以903萬元轉手，呎價約12,845元。
美孚新邨八期中層戶990萬沽
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰說，美孚新邨周末交投暢旺，合共錄得6宗買賣，當中包括8期中層A室，實用面積約992方呎，以990萬元沽出，呎價約9,980元。另外，屋苑3期一個低層A室，實用面積約657方呎，新近以588萬元轉手，呎價約8,950元。