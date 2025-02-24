十大屋苑｜周末買賣企穩雙位數 利嘉閣：新春後市況向好 購買力逐漸釋放｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年後樓市氣氛漸漸好轉，加上近期股市利好，刺激市場對後市信心及消費意欲，在新盤熱賣的同時亦帶動二手交投氣氛，十大屋苑交投量承接上周勢頭，扶搖直上。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(22至23日)十大指標屋苑錄得14宗二手成交，較對上一個周末(15至16日)的10宗，按周增加4宗或40%，連續兩周錄雙位數成交，並創下近18個周末新高。

廖偉強指出，市場憧憬新一份《財政預算案》有利好經濟政策出台，整體經濟走勢向好，令買家入市信心增加，故料短期內一、二手交投均有不俗表現，十大屋苑周末交投量亦可望在雙位數水平持續。