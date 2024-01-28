十大屋苑｜周末買賣再縮20% 七屋苑捧蛋 利嘉閣：新春前料暫牛皮膠著

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手貨尾盤減價搶去市場焦點，加上臨近農曆新年節日氣氛漸濃，經濟活動減慢，買賣雙方正等待更明確的方向，令周末十大屋苑交投量於低位窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(27至28日)十大指標屋苑錄得4宗二手買賣，較對上個周六日(20至21日)的5宗減少20%，連跌四周外，更已持續三個周末維持在個位數水平。

廖偉強指出，市場等待月底美國聯儲局議息結果方向的啟示，觀望減息的趨勢何時形成，以及端視下月本港《財政預算案》會否「撤辣」或大幅「減辣」；發展商暫時按兵不動，等待過年後的初六、初七方重新推盤，屆時新盤推出有望激活樓市氣氛及二手成交，而農曆新年前的二手交投市況則料暫時牛皮膠著。