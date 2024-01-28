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地產
2024-01-28 20:37:41

十大屋苑｜周末買賣再縮20% 七屋苑捧蛋 利嘉閣：新春前料暫牛皮膠著

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十大屋苑｜周末買賣再縮20% 七屋苑捧蛋 利嘉閣：新春前料暫牛皮膠著

以屋苑劃分，天水圍嘉湖山莊於周末期間共錄得2宗交易，成績較理想。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手貨尾盤減價搶去市場焦點，加上臨近農曆新年節日氣氛漸濃，經濟活動減慢，買賣雙方正等待更明確的方向，令周末十大屋苑交投量於低位窄幅徘徊。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2728)十大指標屋苑錄得4宗二手買賣，較對上個周六日(2021)5宗減少20%，連跌四周外，更已持續三個周末維持在個位數水平。

廖偉強指出，市場等待月底美國聯儲局議息結果方向的啟示，觀望減息的趨勢何時形成，以及端視下月本港《財政預算案》會否「撤辣」或大幅「減辣」；發展商暫時按兵不動，等待過年後的初六、初七方重新推盤，屆時新盤推出有望激活樓市氣氛及二手成交，而農曆新年前的二手交投市況則料暫時牛皮膠著。

十大屋苑｜周末買賣再縮20% 七屋苑捧蛋 利嘉閣：新春前料暫牛皮膠著

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(27至28日)十大指標屋苑錄得4宗二手買賣，較對上個周六日(20至21日)的5宗減少20%。

港島區「食白果」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍及新界區分別各錄2宗買賣，而港島區則「食白果」。若以屋苑劃分，天水圍嘉湖山莊錄得2宗交易，成績較理想。紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨分別錄得1宗成交。其餘7個屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園、柴灣杏花邨、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城，以及東涌映灣園均暫未聞成交。

黃埔花園低層戶538萬沽

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，周末兩天黃埔花園暫錄得1宗成交，單位為23座低層H室，實用面積約389方呎，成交價538萬元，呎價約13,830元。

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嘉湖山莊兩房呎售8438

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾指，嘉湖山莊於剛過去的周末兩日連錄成交，包括1期樂湖居7座中層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，成交價約378萬元，呎價約8,438元；另一宗成交單位為2期賞湖居1座中高層F室，以約398萬元易手，實用面積約449方呎，呎價約8,864元。

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十大屋苑｜周末買賣再縮20% 七屋苑捧蛋 利嘉閣：新春前料暫牛皮膠著

黃埔花園低層戶於周末期間以538萬元沽出。(資料圖片)

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