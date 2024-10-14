十大屋苑｜周末買賣再跌至單位數字 利嘉閣：3大因素致二手受壓

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末三日長假期，不少市民北上或外遊，而新盤則多區齊發搶客，導致二手市場受壓，交投淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末兩天(12日至13日)十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，較上周末(5日至6日)的10宗按周減少20%，再跌落單位數字；而重陽節三天假期(11日至13日)十大指標屋苑則合共錄得10宗買賣。
廖偉強指出，近日多區均有新盤開售，全新盤及貨尾頻頻出動，選擇範圍甚廣，加上訂價吸引，搶去不少二手市場的客源，令二手市場仍然處於捱打的狀態。此外，市場密切觀望本周三(16日)即將發表的《施政報告》，等候當局有否明確的樓市措施出台，始決定入市策略，因此二手市場交投暫時仍然處於十分被動的狀態，尚待政策明朗化後才有較大起色。
在過去三天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，三天長假交投以九龍區較多，共錄得7宗成交，港島區方面錄得2宗，而新界區則只有1宗買賣。若以屋苑劃分，以新都城表現最佳，三天共錄3宗成交；其次為黃埔花園錄得的2宗買賣；太古城、康怡花園、麗港城、美孚新邨及嘉湖山莊則各自錄得1宗，而其餘三個屋苑包括杏花邨、沙田第一城及映灣園均暫未錄得成交。
康怡花園中層戶688萬沽
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，過去三天假期康怡花園錄得1宗成交，單位為K座中層13室，實用面積約555方呎，以688萬元易手，呎價約12,396元。吳玉蘭說，買家仍欲執平貨，惟業主最近叫價趨硬，故交投較慢，康怡花園本月迄今僅錄約6宗成交。
黃埔花園長假期沽2伙 平均呎價12430元
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶指，剛過去的周末長假期黃埔花園錄得2宗買賣，其中包括2期9座高層H室，實用面積約389方呎，以約520萬元易手，呎價約13,368元。另一宗為12期9座中層F室，實用面積約607方呎，以約718萬元沽出，呎價約11,829元。上述兩宗長假期成交的平均呎價約為12,430元
新都城長假期錄3宗買賣表現最旺
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，過去三天假期新都城共錄得3宗成交，其中包括2期8座極低層，實用面積約363方呎，成交價約488萬元，呎價約13,444元。另外，2期7座中層D室，實用面積約441方呎，成交價約593萬元，呎價約13,447元；屋苑本月迄今暫錄約10宗買賣，平均實用呎價約13,976元。