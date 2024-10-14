十大屋苑｜周末買賣再跌至單位數字 利嘉閣：3大因素致二手受壓

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去周末三日長假期，不少市民北上或外遊，而新盤則多區齊發搶客，導致二手市場受壓，交投淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末兩天(12日至13日)十大指標屋苑累錄8宗二手成交個案，較上周末(5日至6日)的10宗按周減少20%，再跌落單位數字；而重陽節三天假期(11日至13日)十大指標屋苑則合共錄得10宗買賣。

廖偉強指出，近日多區均有新盤開售，全新盤及貨尾頻頻出動，選擇範圍甚廣，加上訂價吸引，搶去不少二手市場的客源，令二手市場仍然處於捱打的狀態。此外，市場密切觀望本周三(16日)即將發表的《施政報告》，等候當局有否明確的樓市措施出台，始決定入市策略，因此二手市場交投暫時仍然處於十分被動的狀態，尚待政策明朗化後才有較大起色。