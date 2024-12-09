十大屋苑｜周末買賣增至9宗 利嘉閣：節日及觀望氣氛轉濃 料整體市況呈悶局

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入12月發展商未有矚目一手新盤登場，同時二手業主叫價企硬，加上市場觀望下周美國聯儲局會否再度減息，以及臨近聖誕節長假期等因素，致近期整體樓市交投相對淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(7至8日)十大指標屋苑共錄得9宗成交，較對上個周六日(11月30至12月1日)的7宗，按周升約29%，但連續6周在單位數水平徘徊。

廖偉強指出，十大二手屋苑交投有所增加，但仍處於單位數字，主要反映於節日氣氛日漸濃厚，發展商未見積極推盤，且二手業主議價空間收窄，令樓市氣氛轉淡，加上買賣雙方均觀望美國聯儲局息口走勢，令整體市場交投呈現悶局，相信12月成交仍會相對偏靜。