十大屋苑｜周末買賣增至9宗 利嘉閣：節日及觀望氣氛轉濃 料整體市況呈悶局

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入12月發展商未有矚目一手新盤登場，同時二手業主叫價企硬，加上市場觀望下周美國聯儲局會否再度減息，以及臨近聖誕節長假期等因素，致近期整體樓市交投相對淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(7至8日)十大指標屋苑共錄得9宗成交，較對上個周六日(11月30至12月1日)的7宗，按周升約29%，但連續6周在單位數水平徘徊。
廖偉強指出，十大二手屋苑交投有所增加，但仍處於單位數字，主要反映於節日氣氛日漸濃厚，發展商未見積極推盤，且二手業主議價空間收窄，令樓市氣氛轉淡，加上買賣雙方均觀望美國聯儲局息口走勢，令整體市場交投呈現悶局，相信12月成交仍會相對偏靜。
在過去兩天的十大指標屋苑中，集中4個屋苑開單；若按地區劃分，港島區暫錄5宗成交表現最好，九龍區亦錄4宗買賣，惟新界區則未聞交易。若以屋苑劃分，康怡花園錄4宗成交稱冠，美孚新邨亦錄3宗買賣，太古城及麗港城各錄1宗交易，而杏花邨、新都城、黃埔花園、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園暫未有交投。
康怡花園高層戶866萬沽
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，康怡花園過去周末兩天錄約4宗成交，包括A座高層08室，實用面積約710方呎，以866萬元易手，呎價約12,197元；另外N座中層14室，實用面積約461方呎，成交價619萬元，呎價約13,427元。
新都城本月暫錄5宗成交
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，新都城本月累計暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約13,138元。他指，區內睇樓量與上周相若，惟臨近年終聖誕節長假期，市場觀望氣氛轉趨濃厚，準買家放慢入市步伐。