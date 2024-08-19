十大屋苑｜周末買賣微跌至7宗 利嘉閣：議息結果出爐前 二手仍陷靜局

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，暑假進入尾聲，但市場人士仍屏息觀望美國議息動向，加上近期工商舖物業市場出現低價成交個案，連帶影響二手住宅市場交投氣氛偏淡，再者現時發展商在推盤上仍採按兵不動策略，未有焦點大型新盤推售，均導致十大屋苑在過去周六、日(17及18日)二手交投處於牛皮局面。 綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日十大指標屋苑錄7宗二手成交，較對上個周六、日(10至11日)的8宗，按周跌12.5%，徘徊在單位數區間。

廖偉強指出，美國聯儲局將於下月中舉行議息會議，市場上二手買家對息口走勢仍持觀望態度，減慢入市步伐，加上近期很多準買家已轉買為租，在樓市缺乏利好消息及交投力刺激下，預期在美國公布下次議息結果之前，二手市場交投仍維持相較淡靜格局。 在過去兩天的十大指標屋苑中，若按地區劃分，新界區及九龍區表現最好，各錄得3宗成交，港島區則錄得1宗買賣。若以屋苑劃分，沙田第一城交投最活躍，共得3宗成交，緊隨其後的美孚新邨錄得2宗成交，而太古城及新都城均各錄得1宗；至於其餘6個屋苑則「捧蛋」。

太古城高層戶 580 萬沽 利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑指，太古城在剛過去的周六、日錄1宗買賣，單位為高安閣高層E室，實用面積約580方呎，以850萬元易手，呎價約14,655元。 新都城低層戶呎售 1.23 萬 利嘉閣地產將軍澳(將軍澳廣場)區域董事梁敬嚴稱，新都城在周六、日兩天內共錄1宗交投，單位是2期1座低層E室，實用面積約538方呎，以666萬元沽出，呎價約12,379元。 沙田第一城錄 3 宗交投 利嘉閣地產利嘉閣地產大圍高級區域董事黃萬盛說，過去的周六日沙田第一城共錄得3宗成交，其中44座低層C室，實用面積約304方呎，以402.8萬元易主，呎價約13,250元。另一宗為29座高樓A室，實用面積約451方呎，以570萬元售出，呎價約12,639元。