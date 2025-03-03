十大屋苑｜周末買賣急插逾六成 利嘉閣：聚焦兩會及議息 短期交投呈時好時壞｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期一手新盤市場交投大旺，發展商積極推出新盤應市，吸納市場上部分購買力，而上周三(2月26日)的《財政預算案》宣布100元從價印花稅適用範圍擴至400萬元或以下物業，長遠利好本港樓市交投，亦導致業主在定價取態較以往企硬。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1至2日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周末(2月22至23日)的14宗，按周下跌9宗或約64%，重回單位數成交水平。

廖偉強指出，2025全國兩會即將召開，加上美國聯儲局將在本月底舉行議息會議，令業主及買家對後市均持審慎態度，又指二手市場欠缺特別重大利好消息，而一手新盤吸引力仍然佔優情況下，料短期內周末十大屋苑二手成交宗數仍會呈時好時壞走勢。