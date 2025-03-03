十大屋苑｜周末買賣急插逾六成 利嘉閣：聚焦兩會及議息 短期交投呈時好時壞｜二手市況

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期一手新盤市場交投大旺，發展商積極推出新盤應市，吸納市場上部分購買力，而上周三(2月26日)的《財政預算案》宣布100元從價印花稅適用範圍擴至400萬元或以下物業，長遠利好本港樓市交投，亦導致業主在定價取態較以往企硬。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(1至2日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上一個周末(2月22至23日)的14宗，按周下跌9宗或約64%，重回單位數成交水平。
廖偉強指出，2025全國兩會即將召開，加上美國聯儲局將在本月底舉行議息會議，令業主及買家對後市均持審慎態度，又指二手市場欠缺特別重大利好消息，而一手新盤吸引力仍然佔優情況下，料短期內周末十大屋苑二手成交宗數仍會呈時好時壞走勢。
過去兩天的十大指標屋苑買賣中，共有4個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，新界區表現最好，錄得3宗交投；而港島區及新界區則各錄得1宗成交。若以屋苑劃分，沙田第一城錄得2宗二手成交，而康怡花園、美孚新邨及嘉湖山莊各錄1宗成交；至於太古城、杏花邨、黃埔花園、麗港城、新都城，以及映灣園於周末兩日暫未聞成交。
康怡花園低層戶535萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭指，康怡花園於過去周末售出Q座低層11室，實用面積約466方呎，以535萬元易手，呎價約11,481元。
美孚新邨2期極高層戶490萬沽
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰說，美孚新邨錄得2期吉利徑1至3號極高層A室成交，實用面積約630方呎，新近以490萬元轉手，呎價約7,778元。
沙田第一城高層戶414.8萬成交
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城過去周末錄得2宗買賣，單位為19座高層H室，實用面積約427方呎，以417萬元成交，呎價約9,766元。另為41座高層H室，實用面積約304方呎，新近以414.8萬元沽出，呎價約13,645元。