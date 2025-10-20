十大屋苑｜周末買賣按周升22% 利嘉閣：市場氣氛回暖 買家入市信心增

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期本港樓市表現持續向好，樓價已連續三個星期錄得升幅，反映市場動力強勁，買家對後市普遍抱有信心，入市意欲明顯提升。雖受中美貿易戰重臨影響，市場一度出現觀望情緒，但整體樓市表現仍見穩健，多個新盤銷情理想，反映整體市場氣氛趨好。
廖偉強續指，現時買家入市步伐加快，市場整體保持良好狀態，預期未來市況將往穩中向好方向發展。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10月18至19日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較對上一個周末(10月11至12日)的9宗，按周升約22%，重返雙位數水平。
綜觀過去兩天的十大指標屋苑中，有8個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，港島區有2個成份屋苑錄得成交；而九龍區4個成份屋苑中，則有美孚新邨錄得零成交；至於新界區的表現則較為平均，3個成份屋苑都錄得成交。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現更比之前一周為佳，期內錄得3宗成交，太古城成交量則與上周持平。
太古城周六日錄2宗成交
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，過去兩天太古城錄得2宗成交，其一為恆山閣中層A室，實用面積約593方呎，成交價約750萬元，呎價約12,648元。
嘉湖山莊中層戶成交價538萬
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理 蕭啟諾指出，嘉湖山莊於過去兩天錄得3宗成交，其中2期一個3座中層B室，實用面積約633方呎，成交價約538萬元，折合呎價約8,499元。另外，1期7座一個中層F室，實用面積449方呎，成交價約402萬元。
新都城高層戶以523萬易手
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城在剛過去的周六日錄約1宗成交，涉及單位為10座高層B室，實用面積約363方呎，成交價523.8萬元售出，呎價約14,430元。