十大屋苑｜周末買賣按周升45% 利嘉閣：創一年半新高

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日一手新盤銷情理想，帶動整體樓市氣氛，加上市場憧憬下周美國聯儲局議息，料將再度減息，部分買家提早入市。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10月25至26日)十大指標屋苑錄得16宗二手成交，較對上一個周末(10月18至19日)的11宗，按周升約45%，創自去年三月下旬以來的84周(即逾一年半)新高。

廖偉強續指，中美貿易戰談判進展良好，消息利好市場氣氛，而且最近豪宅成交相當暢旺，有助帶動整體物業交投，尤其對二手屋苑亦有拉動作用。

回顧過去兩天的十大指標屋苑中，有九個屋苑錄買賣成交。若以區域劃分，九龍及新界區各錄8宗及6宗成交，港島區則錄2宗。若以屋苑劃分，美孚新村及沙田及第一城表現最佳，各錄4宗買賣；其次，新都城錄得2宗交易；太古城、康怡花園、黃埔花園、麗港城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗；杏花邨則暫時「捧蛋」。