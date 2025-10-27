十大屋苑｜周末買賣按周升45% 利嘉閣：創一年半新高

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近日一手新盤銷情理想，帶動整體樓市氣氛，加上市場憧憬下周美國聯儲局議息，料將再度減息，部分買家提早入市。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(10月25至26日)十大指標屋苑錄得16宗二手成交，較對上一個周末(10月18至19日)的11宗，按周升約45%，創自去年三月下旬以來的84周(即逾一年半)新高。
廖偉強續指，中美貿易戰談判進展良好，消息利好市場氣氛，而且最近豪宅成交相當暢旺，有助帶動整體物業交投，尤其對二手屋苑亦有拉動作用。
回顧過去兩天的十大指標屋苑中，有九個屋苑錄買賣成交。若以區域劃分，九龍及新界區各錄8宗及6宗成交，港島區則錄2宗。若以屋苑劃分，美孚新村及沙田及第一城表現最佳，各錄4宗買賣；其次，新都城錄得2宗交易；太古城、康怡花園、黃埔花園、麗港城、嘉湖山莊及映灣園各錄1宗；杏花邨則暫時「捧蛋」。
康怡花園高層戶以650萬易手
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，過去兩天周末康怡花園錄得1宗成交，單位為R座高層10室，實用面積約466方呎，成交價約650萬元，呎價約13,948元。
468萬沽美孚新村高層C室
利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)分區經理郭永峰表示，受減息效應帶動，美孚新村於剛過去周末連錄交投，包括本行促成的2期吉利徑9號高層C室，實用面積約460方呎，以約468萬元售出，實用面積呎價約10,174元，屋苑本月暫錄約22宗成交。
沙田第一城周末連錄4宗成交
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛指出，沙田第一城於過去兩天錄得4宗成交，其中包括49座低層E室，實用面積約284方呎，成交價約400萬元，呎價約14,085元。