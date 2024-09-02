十大屋苑｜周末買賣按周增25%重返雙位數 利嘉閣：減息時機漸近 買家加快入市

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國聯儲局將於9月中議息，愈接近議息時間，預期減息周期來臨的剛性用家及對樓市有信心的買家已陸續入市，加上近期周末周日的經濟效益漸見改善，都有利樓市步向穩健。再者，踏入9月，多間發展商積極部署推盤，亦令市場氣氛進一步轉好。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(8月31日至9月1日)十大指標屋苑錄得約10宗二手成交，較對上個周六、日(8月24至25日)的8宗，按周增加2宗或25%，重返雙位數水平。