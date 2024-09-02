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地產
2024-09-02 08:45:45

十大屋苑｜周末買賣按周增25%重返雙位數 利嘉閣：減息時機漸近 買家加快入市

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十大屋苑｜周末買賣按周增25%重返雙位數 利嘉閣：減息時機漸近 買家加快入市

十大屋苑｜周末買賣按周增25%重返雙位數 利嘉閣：減息時機漸近 買家加快入市

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國聯儲局將於9月中議息，愈接近議息時間，預期減息周期來臨的剛性用家及對樓市有信心的買家已陸續入市，加上近期周末周日的經濟效益漸見改善，都有利樓市步向穩健。再者，踏入9月，多間發展商積極部署推盤，亦令市場氣氛進一步轉好。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(831日至91)十大指標屋苑錄得約10宗二手成交，較對上個周六、日(82425)8宗，按周增加2宗或25%，重返雙位數水平。

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在過去兩天的十大指標屋苑中，若按地區劃分，九龍區表現最好，共錄得4宗交易，而港島及新界區表現睇齊，各錄得3宗成交。若以屋苑劃分，紅磡黃埔花園及鰂魚涌太古城各錄2宗買賣，將軍澳新都城、荔枝角美孚新邨、沙田第一城、鰂魚涌康怡花園、東涌映灣園，以及天水圍嘉湖山莊全部各有1宗買賣；至於其餘2個屋苑藍田麗港城及柴灣杏花邨「食白果」。

十大屋苑｜周末買賣按周增25%重返雙位數 利嘉閣：減息時機漸近 買家加快入市

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(8月31日至9月1日)十大指標屋苑錄得約10宗二手成交。

新都城高層戶530萬易手

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，新都城於過去周末錄得1宗交易，單位為22座高層C室，實用面積約363方呎，以約530萬元易手，呎價約14,601元。新都城8月份共錄得約11宗買賣，平均呎價約13,171元。

美孚新邨8月共錄27宗交易

利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰，美孚新邨周末錄得1宗成交；而8月全月錄得約27宗二手交易，平均呎價約9,417元。他指，買家因減息預期，紛紛加快入市，令市況明顯轉旺。

康怡花園相連戶1230萬沽

利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，康怡花園過去周末兩天錄得約1宗成交，為F座中層相連單位，實用面積共約1,118方呎，成交價約1,230萬元，呎價約11,002元。

沙田第一城中層戶406.8萬售出

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，過去的周末兩天，沙田第一城約錄得1宗成交，為37座中層H室，實用面積約304方呎，成交價約406.8萬元，呎價約13,382元。

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