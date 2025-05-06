十大屋苑｜周末買賣按周增75% 重返2月底高位 利嘉閣：黃金周丁財兩旺兼憧憬減息

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受五一黃金周長假期帶動，本港人流顯著增加，部分內地買家趁機來港睇樓，刺激一、二手物業交投上升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(3至4日)十大指標屋苑錄得14宗二手成交，重回雙位數，較對上一個周末(4月26至27日)的8宗，按周增加6宗或75%，亦重返2月底的高位水平；而佛誕長周末(3日至5日)十大指標屋苑則錄約17宗買賣。

廖偉強指出，受惠五一黃金周挾佛誕長假期，不少市民留港歡度節日，訪港人數亦增加，遂帶動本地零售及餐飲行業生意上升，推高經濟活動，市面氣氛非常熱鬧；加上部分內地買家趁機來港睇樓，而美國對華的關稅戰態度轉趨軟化，令買家重拾入市信心，新盤報捷，都有利整體樓市交投回升。至於美國聯儲局本周議息，他稱，美國總統特朗普再度敦促聯儲局盡快減息，對物業市場都是正確的利好方向。