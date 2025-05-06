十大屋苑｜周末買賣按周增75% 重返2月底高位 利嘉閣：黃金周丁財兩旺兼憧憬減息

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受五一黃金周長假期帶動，本港人流顯著增加，部分內地買家趁機來港睇樓，刺激一、二手物業交投上升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(3至4日)十大指標屋苑錄得14宗二手成交，重回雙位數，較對上一個周末(4月26至27日)的8宗，按周增加6宗或75%，亦重返2月底的高位水平；而佛誕長周末(3日至5日)十大指標屋苑則錄約17宗買賣。
廖偉強指出，受惠五一黃金周挾佛誕長假期，不少市民留港歡度節日，訪港人數亦增加，遂帶動本地零售及餐飲行業生意上升，推高經濟活動，市面氣氛非常熱鬧；加上部分內地買家趁機來港睇樓，而美國對華的關稅戰態度轉趨軟化，令買家重拾入市信心，新盤報捷，都有利整體樓市交投回升。至於美國聯儲局本周議息，他稱，美國總統特朗普再度敦促聯儲局盡快減息，對物業市場都是正確的利好方向。
綜觀過去3天的十大指標屋苑買賣中，當中6個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，港島及九龍區各錄得6宗成交；而新界區則有5宗交投。若以屋苑劃分，太古城表現最好，共有約6宗二手買賣；嘉湖山莊錄約4宗交易緊隨其後；美孚新邨排第三，錄得約3宗交投；而新都城錄得2宗、沙田第一城及黃埔花園各錄1宗二手成交。至於餘下4個屋苑包括康怡花園、杏花邨、麗港城及映灣園暫交白卷。
太古城高層戶1660萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻稱，在一連3日的佛誕長假期，太古城錄得約6宗二手交易，其中最大銀碼為春櫻閣高層B室，實用面積約1,015方呎，以約1,660萬元成交，實用面積呎價約16,355元。
新都城高層戶售538萬
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城5月份暫錄約3宗成交，平均實用面積呎價約13,080元，其中包括於剛過去的周六日假期的2宗買賣，分別為1期2座高層G室，實用面積約364方呎，以538萬元成交，實用面積呎價約14,780元；以及3期2座中層E室，實用面積約631方呎，以728.8萬元沽出，實用面積呎價約11,550元。
嘉湖山莊低層戶460萬沽
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾指出，過去3日長假，嘉湖山莊錄得約4宗成交，其中包括7期景湖居3座低層A室，實用面積約638方呎，成交價約460萬元，實用呎價約7,210元。