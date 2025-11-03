十大屋苑｜周末買賣按周跌31% 利嘉閣：二手盤源漸增 料可拉動交投

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，香港銀行跟隨美國減息後，本港二手市場交投氣氛持續好轉，買家及投資者入市步伐加快，亦繼續支持二手交投向好。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(11月1至2日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較對上一個周末(10月25至26日)的16宗，按周下跌約31%，惟成交宗數仍連續三周處於雙位數水平。
廖偉強續指，中美兩國元首會面氣氛良好，利好市場交投氣氛，惟市場焦點仍集中在新盤市場，而二手業主持惜售態度，加上市場上的二手放盤部份已被消化，在盤源不足的情況下，亦令周六日的十大屋苑二手成交有所回落。不過廖偉強強調，二手市場的交投氣氛仍然是向好，待二手盤源回升後成交將有所回升。
5個屋苑「捧蛋」
回顧過去兩天的十大指標屋苑中，有5個屋苑錄買賣成交。若以區域劃分，九龍區錄得5宗成交，港島區及新界區各錄3宗成交。若以屋苑劃分，嘉湖山莊及太古城表現最佳，各錄得3宗買賣；其次，黃埔花園及麗港城各錄得2宗成交，新都城錄得1宗成交；至於康怡花園、杏花邨、美孚新邨、沙田第一城及映灣園則暫時「捧蛋」。
太古城周六日錄3宗成交 低層戶1350萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，過去周六日太古城錄得3宗成交，其一宗為銀栢閣低層D室，實用面積約922方呎，以約1,350萬元易手，實用面積呎價約14,642元。另一宗為東海閣高層F室，實用面積約572方呎，以約860萬元沽出，呎價約15,035元。
新都城中層戶573萬沽出
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城在剛過去的周六日錄約1宗成交，單位為3期3座中層B室，實用面積約406方呎，成交價約573萬元，呎價約14,113元。
嘉湖山莊周末錄3宗成交
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊於過去兩天錄得3宗成交，其中樂湖居4座中層D室，實用面積約551方呎，以約490萬沽出，呎價約8,893元。另一宗為景湖居2座中層B室，實用面積約630方呎，以約522萬元成交，呎價約8,286元。