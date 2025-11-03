十大屋苑｜周末買賣按周跌31% 利嘉閣：二手盤源漸增 料可拉動交投

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，香港銀行跟隨美國減息後，本港二手市場交投氣氛持續好轉，買家及投資者入市步伐加快，亦繼續支持二手交投向好。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(11月1至2日)十大指標屋苑錄得11宗二手成交，較對上一個周末(10月25至26日)的16宗，按周下跌約31%，惟成交宗數仍連續三周處於雙位數水平。

廖偉強續指，中美兩國元首會面氣氛良好，利好市場交投氣氛，惟市場焦點仍集中在新盤市場，而二手業主持惜售態度，加上市場上的二手放盤部份已被消化，在盤源不足的情況下，亦令周六日的十大屋苑二手成交有所回落。不過廖偉強強調，二手市場的交投氣氛仍然是向好，待二手盤源回升後成交將有所回升。